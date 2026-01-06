Após a retirada das respostas enviadas aos questionamentos da CEI da Sucata, os vereadores Estela Almagro (PT) e Márcio Teixeira (PL) fizeram críticas ao que entenderam como desrespeito da Prefeitura de Bauru. Para a parlamentar, os processos não podem ser retirados do Legislativo quando o Executivo bem entende, sem a apresentação de um ofício com uma justificativa adequada. Para ambos, a iniciativa prejudicou os trabalhos do colegiado, na manhã desta segunda-feira (5), quando haveria uma reunião ordinária.

O furto à casa do vereador Junior Rodrigues (PSD) carrega uma ironia difícil de ignorar: o mesmo parlamentar que convocou Audiência Pública para discutir a escalada dos furtos em Bauru acabou vítima do crime que tenta combater. O episódio, ocorrido enquanto a família dormia, transforma a proposta de reduzir a criminalidade em vivência concreta e expõe a insegurança como um problema que atravessa cargos, bairros, classes sociais etc e pressiona o poder público por respostas.

As respostas foram protocoladas na Casa de Leis no dia 29 de dezembro passado, mas retiradas no dia seguinte sob a justificativa de que havia sido protocolado o processo físico original, não uma cópia, e que algumas informações ainda seriam acrescentadas. Por conta da situação, a oitiva da presidente da Emdurb, Gi Magrini foi adiada para a próxima sexta (9). A comissão deu prazo de 72 horas para o envio dos documentos.

Venezuela e eleição

A captura de Nicolás Maduro por ordem do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, já influencia o debate eleitoral no Brasil. O episódio virou discurso político, sendo explorado por lideranças da direita como símbolo de derrota da esquerda, enquanto aliados do governo criticam a ação apontando os interesses de Trump no petróleo da Venezuela e na intenção de uma nova ‘colonização’ da América Latina. O tema tende a acirrar ainda mais a polarização entre direita e esquerda ao longo das eleições deste ano.

Tom do governador

Tanto que o vídeo de Tarcísio de Freitas (Republicanos) sobre a captura de Nicolás Maduro foi lido no meio político como peça eleitoral antecipada. Ao denunciar a ditadura venezuelana, o governador mirou Lula e a esquerda, adotando tom presidenciável que agradou bolsonaristas. A estratégia rendeu engajamento e expôs o tom que será adotado no próximo pleito.

