JCNET - Sampi Bauru
Logo Sampi
ACIDENTE

Morre motorista que caiu com carro no Rio Jaú

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Jéssica Francielle Macedo Veiga foi socorrida em estado gravíssimo

A motorista do Chevrolet Celta que caiu no Rio Jaú, na madrugada desta segunda-feira (5), em Jaú (a 47 quilômetros de Bauru), Jéssica Francielle Macedo Veiga, de 34 anos, não resistiu e morreu no início da tarde desta segunda-feira (5).

Jéssica trafegava pela avenida Prefeito Luís Liarte, sentido bairro–centro quando e, por motivos a serem apurados, perdeu o controle da direção, consta em boletim de ocorrência. O veículo foi parar nas águas com os quatro rodas para cima.

O impacto mobilizou populares que passavam pelo local, além de policiais militares, que prestaram os primeiros socorros até a chegada das equipes de resgate.

Jéssica foi atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada em estado grave à Santa Casa de Jaú. O Corpo de Bombeiros também atuou na ocorrência, auxiliando no resgate da vítima e na segurança da área.

