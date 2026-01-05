Entre esta segunda (5) e a próxima sexta (9), os primeiros dias úteis de 2026, novas precipitações são aguardadas em Bauru, segundo o Centro de Meteorologia (IPMet) da Unesp Bauru. Nesses dias, o tempo segue instável no Estado de São Paulo, com nebulosidade variável e previsão de trovoadas isoladas, principalmente a partir do período da tarde.

As temperaturas ficarão estáveis e elevadas, com os termômetros marcando mínimas entre 18 e 20 graus e máximas oscilando entre 29 e 31 graus.

Conforme o JCNET noticiou, o verão 2025/2026, que teve início em 21 de dezembro e segue até 20 de março de 2026, mantém a característica de altas temperaturas, porém com chuvas abaixo do esperado, cenário já observado no último verão em cidades como Bauru.