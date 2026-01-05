Dois homens invadiram em sequência duas casas vizinhas, sendo uma delas a do vereador Junior Rodrigues (PSD), que dormia com a esposa e as duas filhas pequenas quando o alarme disparou, na madrugada de sábado (3), na Vila Lemos, região da UPA da Bela Vista, em Bauru.

Segundo parlamentar, por volta das 4h, a dupla usou uma escada para entrar na residência de seu vizinho, que não estava no local, e removeram diversos objetos de valor. Em seguida, pelo primeiro imóvel invadido, subiram no muro da residência do vereador e acessaram o quintal. Eles furtaram alguns objetos que estavam em um quartinho nos fundos, até que o alarme disparou. Com o barulho, os suspeitos fugiram levando alguns itens, entre eles uma sela infantil para cavalo. A dupla segue foragida.

O vereador acrescenta a necessidade de a população sempre registrar boletim de ocorrência, por mais significante ou não seja ou furto, devido as estatísticas da Polícia Civil.

