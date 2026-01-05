Dois homens invadiram em sequência duas casas vizinhas, sendo uma delas a do vereador Junior Rodrigues (PSD), que dormia com a esposa e as duas filhas pequenas quando o alarme disparou, na madrugada de sábado (3), na Vila Lemos, região da UPA da Bela Vista, em Bauru.
Segundo parlamentar, por volta das 4h, a dupla usou uma escada para entrar na residência de seu vizinho, que não estava no local, e removeram diversos objetos de valor. Em seguida, pelo primeiro imóvel invadido, subiram no muro da residência do vereador e acessaram o quintal. Eles furtaram alguns objetos que estavam em um quartinho nos fundos, até que o alarme disparou. Com o barulho, os suspeitos fugiram levando alguns itens, entre eles uma sela infantil para cavalo. A dupla segue foragida.
O vereador acrescenta a necessidade de a população sempre registrar boletim de ocorrência, por mais significante ou não seja ou furto, devido as estatísticas da Polícia Civil.
Audiência Pública
Junior Rodrigues, inclusive, tem destacado em sessões da Câmara a grande quantidade de furtos na cidade e cobrado autoridades para resolução do problema que aflige tantos bairros. Tanto que no dia 16 de dezembro, conforme o JCNET noticiou, o vereador, juntamente com os colegas Junior Lokadora (Podemos), Sandro Bussola (MDB) e Miltinho Sardin (PSD) receberam na Casa de Leis, em audiência pública, secretários municipais, o juiz Josias Martins de Almeida Junior, coordenador da Vara Regional de Garantias; Mário Lobo, coordenador de fiscalização da Secretaria Municipal de Aprovação de Projetos; Major Norberto Marsola Filho, coordenador operacional do 4º Batalhão de Caçadores da Polícia Militar em Bauru; Flávio Kitazume, coordenador de Políticas de Segurança e Monitoramento da Prefeitura; e técnicos da Secretaria Municipal de Assistência Social debateram a questão.
Um dos objetivos, segundo Junior Rodrigues, foi entender os motivos de ladrões serem soltos na audiência de custódia, retornando às ruas e voltando a cometer crimes. Na oportunidade, o juiz Josias Martins de Almeida Junior se aprofundou na dinâmica das audiências de custódia, rechaçando a ideia de que a soltura de investigados é realizada sem critérios.
Nesse sentido, expôs os requisitos legais considerados pelo juiz ao tomar a decisão, como o fato de o investigado ser réu primário ou reincidente. As problemáticas sociais que cercam o furto, classificado como crime contra o patrimônio no Código Penal Brasileiro, também foram abordadas pelo coordenador da Vara Regional de Garantias.