Nesta segunda-feira (5), a Concilig promove o mega feirão “Ano Novo, Emprego Novo”, abrindo o ano com 500 vagas de emprego. A ação busca contratar operadores de teleatendimento e telesserviços, prometendo mudar o rumo de 2026 para centenas de pessoas da região.
A ação acontece simultaneamente nas unidades de Bauru, Pederneiras e Lins, com processo seletivo especial, entrevistas presenciais e resultado no mesmo dia. A iniciativa reforça o compromisso da empresa com a geração de emprego, renda e desenvolvimento regional no interior paulista.
As oportunidades são destinadas a pessoas com ou sem experiência, interessadas em iniciar ou retomar sua trajetória profissional já no começo do ano. As vagas são limitadas e o atendimento será feito por ordem de chegada.
Confira os locais e horários do feirão:
BAURU
05/01
Local: Matriz, Rua Antônio Alves, 28-44. Unidade Jardim Contorno, Rua Luiz Fernando Rocha Coelho, 3-50
Atendimento durante o dia, com seleção e retorno no mesmo dia.
PEDERNEIRAS
05/01
15h
Rua Pedro Paulo Lagreca Neto, 0-1820
Entrevistas presenciais com resposta imediata.
LINS
05/01
15h
Rua José Andrade Vieira, 235, Jardim Pinheiro
Processo seletivo especial com resultado no mesmo dia.
Com o slogan “Ano Novo, Emprego Novo”, o feirão marca o início de 2026 com oportunidades reais de inserção no mercado de trabalho, fortalecendo a economia local e ampliando o acesso ao emprego formal na região.
Serviço
Evento: Mega Feirão de Emprego “Ano Novo, Emprego Novo”
Data: 5 de janeiro
Vagas: 500 oportunidades para operador(a) de teleatendimento e telesserviços
Resultado: no mesmo dia. Para participar, basta comparecer à unidade mais próxima, no horário indicado, com documentos pessoais e disposição para dar um novo passo profissional.