Nesta segunda-feira (5), a Concilig promove o mega feirão “Ano Novo, Emprego Novo”, abrindo o ano com 500 vagas de emprego. A ação busca contratar operadores de teleatendimento e telesserviços, prometendo mudar o rumo de 2026 para centenas de pessoas da região.

A ação acontece simultaneamente nas unidades de Bauru, Pederneiras e Lins, com processo seletivo especial, entrevistas presenciais e resultado no mesmo dia. A iniciativa reforça o compromisso da empresa com a geração de emprego, renda e desenvolvimento regional no interior paulista.

As oportunidades são destinadas a pessoas com ou sem experiência, interessadas em iniciar ou retomar sua trajetória profissional já no começo do ano. As vagas são limitadas e o atendimento será feito por ordem de chegada.