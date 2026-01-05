A Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Maria Chaparro Costa, localizada no Parque Santa Edwirges, vem sendo alvo de furtos sucessivos. Em 13 dias, desde o dia 23 de dezembro, forem registradas três ocorrências distintas. A última, nesta segunda-feira (5), quando funcionários encontraram novamente a unidade invadida.
Desta vez, os criminosos levaram itens essenciais da merenda escolar. Fugiram com intens como liquidificador industrial, panela de pressão, escorredor de louça, frigideira, diversas panelas, cinco assadeiras e um caldeirão. Também foram levados 11 litros de óleo, oito quilos de leite em pó, azeite, alho e suco utilizados na alimentação dos alunos.
Abalada com a sequência de crimes, a diretora da escola relatou a sensação de insegurança e abandono. “A prefeitura não tomou nenhuma atitude, não colocou vigia. Dá vontade de chorar quando a gente chega à escola. Infelizmente, estamos esperando quando vai ser o próximo furto”, desabafou.
Segundo a direção, embora a escola já tenha registrado furtos pontuais no passado, esta é a primeira vez que os crimes ocorrem de forma recorrente. A unidade não conta com sistema de alarme e, recentemente, deixou de ter vigilância durante os fins de semana e no período noturno, o que aumentou a vulnerabilidade do prédio, explica.
Temendo novas perdas, os funcionários chegaram a organizar um mutirão para proteger o que restou. Professores retiraram televisões e outros materiais que ficavam expostos, armazenando-os em locais considerados mais seguros.
A pouco mais de um mês do retorno das aulas, previsto para 5 de fevereiro, os prejuízos causados pelos furtos ainda não foram reparados. Portas de salas, pias, chuveiros, fiação elétrica, vidros, materiais didáticos, além de ventiladores e televisões, seguem danificados.
A reportagem entrou em contato com a Prefeitura e aguarda um posicionamento sobre as medidas que serão adotadas para garantir a segurança da escola e a retomada das atividades.