Uma jiboia de aproximadamente dois metros de comprimento foi flagrada por moradores de Pirajuí (a 58 quilômetros de Bauru), neste domingo (4), na Estrada Vicinal Prefeito Aníbal Haman, na Vila Esperança. O vídeo foi publicado na página Pirajuí News, e a cena repercutiu nas redes sociais.
Quem a viu e filmou foi o munícipe Marcio da Costa, que narrou o encontro com o animal enquanto realizava sua caminhada matinal. Nas imagens, a cobra não demonstra comportamento agressivo.
O bairro é cercado por vegetação e está inserido no habitat natural da espécie, o que explica o aparecimento do animal na via.
A orientação das autoridades é que, ao se deparar com uma jiboia ou qualquer outro animal silvestre em área urbana, a população deve acionar a Polícia Militar Ambiental ou o Corpo de Bombeiros.
Neste sábado (3), uma jiboia também foi encontrada e depois retirada de uma árvore na quadra 5 da rua José Marques Filho, no Parque santa Cecília, em Bauru, pela Polícia Ambiental.
