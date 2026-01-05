Na manhã desta segunda-feira (5), a Comissão Especial de Inquérito (CEI) que apura denúncias de desvios de bens inservíveis e sucatas pertencentes à Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru (Emdurb), denominada como CEI da Sucada, realizou sua segunda reunião, que teria como ponto central a oitiva da presidente da empresa municipal, Gislaine Milena Casula Magrini, a Gi Magrini.

No entanto, o depoimento foi adiado uma vez que a Comissão ainda não recebeu informações solicitadas ao Poder Executivo pertinentes ao tema da oitiva. Com isso, uma nova reunião ficou agendada para a sexta-feira (9), com a expectativa de que, até lá, o colegiado tenha as respostas em mãos.

Depoimento adiado

Logo no início da reunião, o vereador Marcelo Afonso (PSD) informou que questionamentos endereçados à Emdurb, feitos por meio de ofício na última reunião da CEI, tiveram as respostas protocoladas na Câmara pelo Poder Executivo no dia 29 de dezembro de 2025. Porém, no dia seguinte, tais respostas foram retiradas. A justificativa da Prefeitura é que havia sido protocolado o processo físico original, não uma cópia, e que algumas informações ainda seriam acrescentadas.