Na manhã desta segunda-feira (5), a Comissão Especial de Inquérito (CEI) que apura denúncias de desvios de bens inservíveis e sucatas pertencentes à Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru (Emdurb), denominada como CEI da Sucada, realizou sua segunda reunião, que teria como ponto central a oitiva da presidente da empresa municipal, Gislaine Milena Casula Magrini, a Gi Magrini.
No entanto, o depoimento foi adiado uma vez que a Comissão ainda não recebeu informações solicitadas ao Poder Executivo pertinentes ao tema da oitiva. Com isso, uma nova reunião ficou agendada para a sexta-feira (9), com a expectativa de que, até lá, o colegiado tenha as respostas em mãos.
Depoimento adiado
Logo no início da reunião, o vereador Marcelo Afonso (PSD) informou que questionamentos endereçados à Emdurb, feitos por meio de ofício na última reunião da CEI, tiveram as respostas protocoladas na Câmara pelo Poder Executivo no dia 29 de dezembro de 2025. Porém, no dia seguinte, tais respostas foram retiradas. A justificativa da Prefeitura é que havia sido protocolado o processo físico original, não uma cópia, e que algumas informações ainda seriam acrescentadas.
A postura da administração municipal levantou críticas por parte de alguns vereadores, como Estela Almagro (PT) e Márcio Teixeira (PL), enquanto o presidente Marcelo Afonso reafirmou o compromisso do colegiado com a transparência de divulgar todas as informações que passarem pela CEI. Membros da Comissão também pontuaram ser importante esclarecer quem solicitou a retirada do documento.
Diante do ocorrido, o advogado indicado pela OAB-Bauru para compor a CEI, José Clemente Rezende, alegou que a oitiva da presidente da Emdurb ficaria prejudicada sem as informações solicitadas. Para ele, Gislaine deveria ser dispensada e convocada posteriormente. A sugestão foi colocada para deliberação do colegiado, que concordou que era melhor o depoimento ser adiado.
Próxima reunião
Os membros da CEI concordaram em estabelecer um prazo de 72 horas a partir desta reunião da segunda-feira para que a Prefeitura envie os documentos solicitados - que, a princípio, já estariam em atraso. Eles também agendaram uma nova reunião para esta sexta-feira (9), às 9 horas.
Quem esteve presente
Além da presidente da Emdurb, Gislaine Magrini, estiveram presentes na reunião todos os membros da Comissão Especial de Inquérito: o presidente Marcelo Afonso (PSD), o relator Sandro Bussola (MDB), os vereadores Edson Miguel (Republicanos), Arnaldinho Ribeiro (Avante), Estela Almagro (PT) e Márcio Teixeira (PL), e José Clemente Rezende, advogado indicado pela OAB - Bauru para compor a CEI. Também acompanharam os trabalhos os vereadores Cabo Helinho (PL), Junior Lokadora (Podemos) e Natalino da Pousada (PDT).