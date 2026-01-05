O homem de 27 anos que morreu afogado na Lagoa da Cachoeirinha, no Distrito de Tibiriçá, zona rural de Bauru, havia saído para pescar com amigos antes de desaparecer na água. A informação foi confirmada por familiares à Polícia Militar, que atendeu a ocorrência na tarde deste domingo (4).

De acordo com o boletim de ocorrência, a PM foi acionada por volta das 17h e o Corpo de Bombeiros iniciou as buscas no local. Por volta das 20h, equipes de mergulho localizaram o corpo de Luis Fernando da Silva do Nascimento submerso a cerca de seis metros de profundidade. As circunstâncias do afogamento ainda serão apuradas.

O local foi preservado para o trabalho da Polícia Científica, e a perícia foi requisitada pelo Plantão Policial. Após os procedimentos, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Bauru para exame necroscópico. O caso foi registrado como morte acidental/morte suspeita.