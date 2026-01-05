05 de janeiro de 2026
JCNET - Sampi Bauru

JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
SUBMERSO A 6 METROS

Bauru: homem que morreu afogado em Tibiriçá foi pescar com amigos

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Banco de Imagem
Mergulhadores do Corpo de Bombeiros localizaram a vítima a 6 metros de profunidade
Mergulhadores do Corpo de Bombeiros localizaram a vítima a 6 metros de profunidade

O homem de 27 anos que morreu afogado na Lagoa da Cachoeirinha, no Distrito de Tibiriçá, zona rural de Bauru, havia saído para pescar com amigos antes de desaparecer na água. A informação foi confirmada por familiares à Polícia Militar, que atendeu a ocorrência na tarde deste domingo (4).

De acordo com o boletim de ocorrência, a PM foi acionada por volta das 17h e o Corpo de Bombeiros iniciou as buscas no local. Por volta das 20h, equipes de mergulho localizaram o corpo de Luis Fernando da Silva do Nascimento submerso a cerca de seis metros de profundidade. As circunstâncias do afogamento ainda serão apuradas.

O local foi preservado para o trabalho da Polícia Científica, e a perícia foi requisitada pelo Plantão Policial. Após os procedimentos, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Bauru para exame necroscópico. O caso foi registrado como morte acidental/morte suspeita.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários