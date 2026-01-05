05 de janeiro de 2026
JCNET - Sampi Bauru

JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
SOB INVESTIGAÇÃO

Celta cai em córrego e motorista fica gravemente ferida em Jaú

Por Priscila Medeiros | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Tem Coisas que só acontecem em Jáu
Circunstâncias em que carro caiu no Rio Jaú serão apuradas
Circunstâncias em que carro caiu no Rio Jaú serão apuradas

Um Chevrolet Celta que trafegava pela avenida Prefeito Luís Liarte, sentido bairro–centro, caiu no Rio Jaú, na madrugada desta segunda-feira (5), em Jaú (a 47 quilômetros de Bauru).

De acordo com o boletim de ocorrência, por motivos a serem apurados, a motorista de 34 anos perdeu o controle da direção e o veículo foi parar nas águas com os quatro rodas para cima. O impacto mobilizou populares que passavam pelo local, além de policiais militares, que prestaram os primeiros socorros até a chegada das equipes de resgate.

A vítima foi atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada em estado grave à Santa Casa de Jaú. O Corpo de Bombeiros também atuou na ocorrência, auxiliando no resgate da vítima e na segurança da área.

As circunstâncias do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários