Um Chevrolet Celta que trafegava pela avenida Prefeito Luís Liarte, sentido bairro–centro, caiu no Rio Jaú, na madrugada desta segunda-feira (5), em Jaú (a 47 quilômetros de Bauru).
De acordo com o boletim de ocorrência, por motivos a serem apurados, a motorista de 34 anos perdeu o controle da direção e o veículo foi parar nas águas com os quatro rodas para cima. O impacto mobilizou populares que passavam pelo local, além de policiais militares, que prestaram os primeiros socorros até a chegada das equipes de resgate.
A vítima foi atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada em estado grave à Santa Casa de Jaú. O Corpo de Bombeiros também atuou na ocorrência, auxiliando no resgate da vítima e na segurança da área.
As circunstâncias do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.