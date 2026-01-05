Times grandes podem ter sérios problemas...

Algo completamente novo irá acontecer nessa temporada. O calendário diferente em função da Copa do Mundo abreviou as férias dos times que disputaram o Brasileirão. Além disso, o formato do Paulistão 2026 é diferente e conta com apenas 8 jogos na fase de classificação. Todos sabem que em campeonato de “tiro curto” não há muita margem pra recuperação se o início for complicado. No Paulista continuam caindo dois clubes pra Série A2. Os times grandes precisam se cuidar. O Santos nos dois últimos anos “flertou” com o rebaixamento. O Corinthians quase caiu no Paulista de 2004 (escapou com dois gols do são-paulino Grafite contra o Juventus). O São Paulo fez uma campanha fraca no Paulistão de 1990 e terminou em 15º lugar (entre 24 times) em uma edição confusa, que pra sorte do Tricolor não tinha descenso. O Palmeiras temeu cair em 1968, quando um jogo bastante estranho contra um Guarani reserva e com atleta irregular salvou o clube alviverde. O “fantasma” pode estar de volta...

A dificuldade pros times grandes começa pela própria tabela, bem mais complicada pra eles do que pros pequenos (que tradicionalmente fazem uma preparação mais forte e largam em melhores condições físicas). Todos os clássicos foram mantidos e ainda há confrontos contra equipes da elite do futebol brasileiro (como é o caso do agora temível Mirassol). Apenas seis dos 16 participantes do Paulista de 2026 nunca fizeram uma final do Estadual. O Paulistão tem camisas de peso, como Botafogo, Guarani, Ponte Preta, Portuguesa e Novorizontino, clubes acostumados a disputar torneios nacionais. E há outros projetos de respeito, como o Noroeste (que vai pro seu segundo ano seguido na elite, mas tem muita tradição), São Bernardo e Velo Clube. Mesmo se fosse disputado no formato dos últimos anos, já seria um Paulista exigente pelo nível de muitas equipes...