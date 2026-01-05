Times grandes podem ter sérios problemas...
Algo completamente novo irá acontecer nessa temporada. O calendário diferente em função da Copa do Mundo abreviou as férias dos times que disputaram o Brasileirão. Além disso, o formato do Paulistão 2026 é diferente e conta com apenas 8 jogos na fase de classificação. Todos sabem que em campeonato de “tiro curto” não há muita margem pra recuperação se o início for complicado. No Paulista continuam caindo dois clubes pra Série A2. Os times grandes precisam se cuidar. O Santos nos dois últimos anos “flertou” com o rebaixamento. O Corinthians quase caiu no Paulista de 2004 (escapou com dois gols do são-paulino Grafite contra o Juventus). O São Paulo fez uma campanha fraca no Paulistão de 1990 e terminou em 15º lugar (entre 24 times) em uma edição confusa, que pra sorte do Tricolor não tinha descenso. O Palmeiras temeu cair em 1968, quando um jogo bastante estranho contra um Guarani reserva e com atleta irregular salvou o clube alviverde. O “fantasma” pode estar de volta...
A dificuldade pros times grandes começa pela própria tabela, bem mais complicada pra eles do que pros pequenos (que tradicionalmente fazem uma preparação mais forte e largam em melhores condições físicas). Todos os clássicos foram mantidos e ainda há confrontos contra equipes da elite do futebol brasileiro (como é o caso do agora temível Mirassol). Apenas seis dos 16 participantes do Paulista de 2026 nunca fizeram uma final do Estadual. O Paulistão tem camisas de peso, como Botafogo, Guarani, Ponte Preta, Portuguesa e Novorizontino, clubes acostumados a disputar torneios nacionais. E há outros projetos de respeito, como o Noroeste (que vai pro seu segundo ano seguido na elite, mas tem muita tradição), São Bernardo e Velo Clube. Mesmo se fosse disputado no formato dos últimos anos, já seria um Paulista exigente pelo nível de muitas equipes...
Mas o pior é que a mudança de regulamento vem justamente quando o Campeonato Brasileiro vai passar a começar no início do ano. Isso significa que os grandes paulistas terão que dividir atenção. E apenas o Palmeiras tem um grande e forte elenco pra jogar duas disputas simultâneas sem perder bastante rendimento. O Brasileirão terá as 3 primeiras rodadas acontecendo antes da sexta, da sétima e da última rodada do Campeonato Paulista. Talvez, pra não cair no Estadual, os 4 grandes terão que tirar o pé em uma ou outra partida do Brasileiro. O Paulistão ficou bem mais ameaçador pra Palmeiras, Corinthians, São Paulo e Santos. Todo cuidado é pouco...
Contagem regressiva pra estreia do Noroeste...
Falta muito pouco torcedor noroestino. A estreia do Noroeste no Paulistão 2026 tá logo ali. Nesse domingo (dia 11), às 18h15, no Alfredão, o alvirrubro recebe o Red Bull Bragantino pela primeira rodada do Campeonato Paulista da Série A1. Desnecessário dizer que começar vencendo é fundamental pros planos do técnico Guilherme Alves. Todos no clube reconhecem que conquistar os 3 pontos contra o Red Bull dará a tranquilidade e a confiança que serão importantíssimas na campanha do Norusca nesse Paulistão. Principalmente pelo fato de ser um campeonato de “tiro curto”, com apenas 8 jogos...
O elenco está fechado com 29 jogadores. Acredito que com melhores opções e bem mais preparado do que o elenco do ano passado. São 14 jogadores que já vestiram a camisa alvirrubra e 15 que chegam agora. A relação é a seguinte: os goleiros Luiz Daniel, Jeferson Romário e Henrique Fernandes; os laterais Leocovick, Wesley, PH, Sanchez e Jhonny; os zagueiros Pedro Carrerette, Carlinhos, Ronaldo, Lucas Cunha, Renan Araújo e Maycon; os volantes Léo Sena, Daniel Peixoto, Tauã Antunes e Igor Cristiano; os meias Cauã Aguiar, Denner, Thiago Lopes, Lucas Belém e Diego Mathias e os atacantes Pedro Felipe, Thiaguinho, Rafael Silva, Léo Tocantins, Marlyson e Carlão...
Imagino que o Guilherme faça a opção de jogar com 3 zagueiros, dando maior proteção defensiva e liberando os alas. No meio campo a tendência é escalar dois volantes e um meia de criação e jogando com dois atacantes bem móveis na frente. O último jogo-treino acontece amanhã, em Mirassol, contra o time sensação do Brasileirão no ano passado. Disparado o melhor teste pro elenco noroestino...
“Norusquinha” perde na estreia pra um dos favoritos ao título...
Todos sabiam que a estreia seria muito difícil. O Norusquinha logo de cara enfrentou o América-MG, atual vice-campeão da Copa do Brasil Sub-20 e um dos favoritos ao título da Copinha. Não deu outra. O time mineiro venceu por 4 a 1, com tranquilidade. O América dominou a partida toda, teve maior posse de bola e confirmou o seu favoritismo diante da jovem equipe bauruense. A partida aconteceu no sábado (3), no Estádio Francisco de Palma Travassos, em Ribeirão Preto, pelo Grupo 10 da competição. Na outra partida da chave, o Atlético Piauiense venceu o Comercial por 2 a 1...
Desde o início, o América-MG pressionou principalmente pelo lado esquerdo do ataque e evidenciou a diferença técnica e principalmente a parte física. Aos 27 minutos, após uma saída de bola equivocada do Noroeste, Júlio recuperou a bola na entrada da área e finalizou rasteiro no canto esquerdo pra fazer 1 a 0. Ainda no primeiro tempo, aos 38 minutos, o América-MG fez 2 a 0, após jogada ensaiada de escanteio pelo lado direito, com Luiz Henrique mandando pro gol após receber o passe de Talyson. No segundo tempo, aos 18 minutos, Yago marcou o terceiro gol de cabeça e aos 20 minutos Kauan fez 4 a 0 de pênalti. O “gol de honra” do Noroeste saiu aos 39 minutos em um lindo chute de fora da área do Gustavo. Final de jogo: 4 a 1 pro “Coelhinho”...
O Norusquinha volta a campo amanhã, às 18h, contra o Comercial de Ribeirão Preto, precisando vencer pra brigar por uma vaga pra fase eliminatória da Copinha...
Cristiano Ronaldo já tem 957 gols e vai buscar o 1.000º...
Cristiano Ronaldo terminou a temporada 2025 com 957 golos marcados na carreira, um número que segue impressionando, mesmo pra quem já se habituou a viver rodeado de recordes. Aos 40 anos, o CR7 se mantém firme no propósito de alcançar a mítica marca dos 1.000 gols, um objetivo pessoal que, longe de soar como sonho, se sustenta numa regularidade competitiva rara na história do futebol mundial...
Apesar do impressionante total de gols, 41 marcados no ano de 2025, um dado estatístico pouco comum na carreira de Cristiano Ronaldo aconteceu. Pela primeira vez desde 2009, o atacante português terminou uma temporada sem marcar um hat-trick (3 gols em uma mesma partida). Este dado, no entanto, está longe de traduzir uma queda de rendimento. Cristiano manteve uma média elevada de gols e continuou a ser decisivo em momentos-chave, adaptando o seu jogo. Menos explosão física, mais inteligência posicional, melhor leitura dos lances e uma eficácia que continua a fazer a diferença dentro da área...
A grande meta pra 2026 é clara: alcançar os 1.000 gols. Só faltam 43. E, se há algo que a carreira de Cristiano Ronaldo ensinou ao longo dos anos, é que apostar contra a sua capacidade de superar limites raramente dá bom resultado. E ainda tem a Copa do Mundo. Uma conquista pra Portugal colocaria o astro em uma prateleira especial do futebol mundial...
Momento Maguila – Luizão
O SALVE de hoje vai pro Luizão. Um grande abraço pro capitão do acesso do Norusca e que representou bem demais o espírito do torcedor noroestino dentro de campo. Luizão, agora Supervisor de Futebol, participa hoje do programa de estreia da temporada 2026 do NORUSCA NA ÁREA, no Youtube da TV NORUSCA, a partir das 12h30.
