Após divulgação de um cavalo rasgando sacos que estavam em cima de uma lixeira para comer lixo, na noite de sexta-feira (2), no Conjunto Habitacional Isaura Pitta Garms, em Bauru, e de reclamações de moradores a respeito de atrasos na coleta de lixo orgânico, a reportagem recebeu um novo vídeo que mostra cinco porcos se alimentando de resíduos em sacos plásticos que não foram recolhidos na rua Benedito Campos Pacheco, na Vila Santa Filomena.

O registro também ocorreu na sexta-feira, durante a noite, dia em que, segundo um morador do bairro, deveria ter sido realizada a coleta de lixo orgânico. "Aqui passa segunda, quarta e sexta", diz. "A semana inteira ficou sem e passou hoje. Agora não sabemos se amanhã (segunda-feira), dia normal, vai passar".

Neste sábado (3), a Emdurb informou que, em razão de ajustes operacionais, ocorreram atrasos na coleta de resíduos em alguns bairros do município e explicou que estava organizando equipes extras para este domingo (4) com o objetivo de regularizar a situação nas regiões mais afetadas o mais breve possível.