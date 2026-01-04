Morreu neste domingo (4), em decorrência de um infarto, aos 54 anos, em Bauru, o ex-lutador de Vale-Tudo e ex-professor de artes marciais e defesa pessoal Marcelo Barbosa, que ajudou a popularizar modalidades como o jiu-jitsu na cidade. O corpo dele foi velado e sepultado durante a tarde, no Cemitério da Saudade.

De acordo com o amigo e ex-aluno Constantino Mondelli Filho, Marcelo Barbosa trabalhava atualmente como corretor de imóveis e sofreu um infarto em outubro, mas se recuperou. Porém, em 22 de dezembro, voltou a sofrer um novo infarto e, desta vez, acabou não resistindo. "Ele fez muito pelo jiu-jitsu na década de 90", lembra. "Eu fui aluno dele de jiu jitsu de 1996 até 1999 na Marathon da Rodrigues".

Em 2002, após oito meses em Curitiba, onde se especializou em algumas modalidades de artes marciais, Marcelo Barbosa e um sócio abriram uma academia de boxe, muay-thai e jiu-jitsu no Centro de Bauru chamada Clube da Luta. Ele também dava aulas particulares para policiais, motoristas, seguranças e executivos.