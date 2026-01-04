04 de janeiro de 2026
ENCONTRADO SUBMERSO

Homem de 27 anos morre afogado em lagoa de Tibiriçá, em Bauru

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Arquivo JC
O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 16h50 e, após buscas, equipe de mergulhadores encontrou o corpo do jovem submerso
O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 16h50 e, após buscas, equipe de mergulhadores encontrou o corpo do jovem submerso

Na tarde deste domingo (4), um homem de 27 anos morreu após se afogar em uma lagoa localizada no Distrito de Tibiriçá, na zona rural de Bauru.

Conforme apurado pela reportagem, ele nadava na lagoa quando, por razões a serem apuradas, submergiu e não retornou à superfície.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 16h50 e, após buscas, equipe de mergulhadores encontrou o corpo do jovem submerso.

A Polícia Militar (PM) foi chamada para registro de boletim de ocorrência (BO) e preservação do local para o trabalho da Polícia Científica.

A ocorrência está em andamento e, até a publicação desta reportagem, o nome da vítima não havia sido divulgado. O JCNET/Sampi acompanha o caso.

