Na tarde deste domingo (4), um homem de 27 anos morreu após se afogar em uma lagoa localizada no Distrito de Tibiriçá, na zona rural de Bauru.

Conforme apurado pela reportagem, ele nadava na lagoa quando, por razões a serem apuradas, submergiu e não retornou à superfície.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 16h50 e, após buscas, equipe de mergulhadores encontrou o corpo do jovem submerso.