Os cães de Dagmar Grimm Streger, de 76 anos, idosa desaparecida e alvo de buscas em um poço na zona rural de Bauru, precisam com urgência de um novo lar. Sem a presença da tutora, os animais vivem um momento de abandono e estresse, à espera de acolhimento e carinho.
Ao todo, são quatro cães que estão precisando de um novo lar (um macho e três fêmeas, sendo uma delas filhote). Segundo uma amiga da família, eles estão sendo alimentados provisoriamente por um vizinho, mas sentem a ausência da dona. “São animais dóceis, acostumados com pessoas, sempre foram muito amados e bem cuidados. Agora estão de luto e precisam de muito amor”, relata.
A movimentação intensa de máquinas e equipes durante as buscas pelo corpo de Dagmar tem deixado os cães ainda mais agitados. Por isso, a adoção responsável é vista como a melhor alternativa para garantir o bem-estar dos animais.
Quem tiver interesse em oferecer um novo lar pode entrar em contato pelo telefone (14) 98149-8086.
Relembre o caso
Conforme o JCNET divulgou, equipes do Corpo de Bombeiros, com apoio de equipamentos da Prefeitura de Bauru, seguem trabalhando para localizar o corpo de Dagmar Grimm Streger. As buscas se concentram em um poço desativado de cerca de 30 metros de profundidade, localizado em uma área rural do bairro Rio Verde.
O desaparecimento é investigado pela Polícia Civil como latrocínio (roubo seguido de morte). Dagmar morava sozinha em um sítio, enquanto um casal de caseiros residia em outra casa da mesma propriedade. Durante as investigações, a polícia constatou o desaparecimento do veículo da idosa, um Fiat Strada, posteriormente localizado após uma série de trocas em diferentes cidades.
O casal suspeito foi preso no dia 24 de dezembro, no Paraná. Amigos da vítima relataram que ela enfrentava conflitos com os caseiros e desconfiavam de extorsões. As investigações continuam para o completo esclarecimento do caso.