Os cães de Dagmar Grimm Streger, de 76 anos, idosa desaparecida e alvo de buscas em um poço na zona rural de Bauru, precisam com urgência de um novo lar. Sem a presença da tutora, os animais vivem um momento de abandono e estresse, à espera de acolhimento e carinho.

Ao todo, são quatro cães que estão precisando de um novo lar (um macho e três fêmeas, sendo uma delas filhote). Segundo uma amiga da família, eles estão sendo alimentados provisoriamente por um vizinho, mas sentem a ausência da dona. “São animais dóceis, acostumados com pessoas, sempre foram muito amados e bem cuidados. Agora estão de luto e precisam de muito amor”, relata.

A movimentação intensa de máquinas e equipes durante as buscas pelo corpo de Dagmar tem deixado os cães ainda mais agitados. Por isso, a adoção responsável é vista como a melhor alternativa para garantir o bem-estar dos animais.