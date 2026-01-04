Policiais Militares de Bauru prenderam um homem, de 33 anos, e a esposa, de 20 anos, na noite deste sábado (3), suspeitos de tráfico de drogas, na Vila Dutra, em Bauru. Com eles, foram apreendidos cerca de 60 kg de cocaína acondicionados em sacos; mais 3.407 eppendorfs com cocaína; 110 papelotes de haxixe; 240 porções de maconha fracionadas prontas para a venda; 8 tijolos de maconha; 18 munições calibre .380; R$ 3.270,00 em notas fracionadas; duas balanças de precisão; 4 aparelhos celulares; diversas embalagens plásticas e anotações referentes à contabilidade do tráfico.

A ocorrência terminou na casa do casal, na Vila Dutra, mas teve início antes, na Vila Industrial. Durante policiamento preventivo pela avenida Waldemar Guimarães Ferreira, a equipe da Polícia Militar visualizou um homem conduzindo um veículo VW Jetta, que, ao perceber a presença policial, alterou bruscamente a velocidade do carro, o que despertou suspeita.

Segundo o registrado em boletim de ocorrência (BO), uma ordem de parada não foi obedecida e o motorista fugiu em alta velocidade por diversas vias da cidade, seguindo para a rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), a Bauru-Marília. Ao tentar retornar para a área urbana, na altura do Posto Comandante, o veículo colidiu com outro automóvel. Após o acidente, o condutor desembarcou e tentou evadir-se a pé pelas imediações, mas foi detido pela equipe policial.