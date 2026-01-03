Dois porcos resolveram trocar a tranquilidade da chácara onde vivem por um tour urbano e protagonizaram uma cena na manhã deste sábado (3), quando chegaram a parar por alguns minutos o trânsito na avenida Nações Unidas com a rua Marcondes Salgado, bem no Centro da cidade.
Antes de serem perseguidos, os animais, que fugiram de uma propriedade no Jardim Guadalajara, 'passeavam' sem pressa, chamando a atenção de quem passava próximo à linha férrea.
A ‘caminhada matinal’ só terminou quando os tutores apareceram para capturá-los com a ajuda da cachorra Belinha, que participou ativamente da perseguição. A correria foi acompanhada de perto pelos agentes do Grupo de Orientação ao Trânsito (GOT) da Emdurb, que precisaram interromper o fluxo de veículos na avenida por alguns minutos para garantir a segurança de motoristas, pedestres e, claro, dos próprios porcos.
Em fuga, os animais atravessaram a Nações Unidas, subiram pela rua Júlio Prestes e entraram em um estabelecimento de refrigeração, onde acabaram cercados e, finalmente, laçados. Toda a operação durou cerca de 30 minutos e virou atração: motoristas chegaram a estacionar para acompanhar o desfecho da cena inusitada.
E não é um caso isolado. No dia 1, dois porcos também foram flagrados avenida Pedro de Toledo, provando que, ultimamente, o trânsito anda mesmo… animal.
A Lei Municipal número 7.055/2018 proíbe a criação e manutenção de animais de grande porte (bovinos, equinos, suínos, caprinos, ovinos etc.) no perímetro urbano, sob risco de multa, apreensão e custeio para o dono. O objetivo é prevenir acidentes de trânsito e maus-tratos aos animais.