O tenente-coronel da reserva da Polícia Militar (PM) Marcelo Ricardo Silva, de 52 anos, foi penalizado com a demissão e a cassação de sua aposentadoria, no valor de quase R$ 26 mil, em decorrência de condenação pelo Tribunal de Justiça Militar (TJM) do Estado de São Paulo após sua prisão pela Polícia Civil, em 2021, em sua residência em Bauru, pelo armazenamento de arquivos contendo pornografia infanto-juvenil. O decreto com a decisão foi publicada pelo governador Tarcísio de Freitas na edição do último dia 22 de dezembro do Diário Oficial do Estado (DOE).

O decreto do governador cita que a demissão ocorreu com base no artigo 23, inciso I, alínea “c”, e parágrafo único da Lei Complementar nº 893, de 9 de março de 2001, pelo fato do militar ter sido "considerado moral ou profissionalmente inidôneo para a promoção ou revelar incompatibilidade para o exercício da função policial-militar, por sentença passada em julgado no tribunal competente". A reportagem entrou em contato com o advogado do tenente-coronel, Derly Silveira de Araújo, por meio do seu WhatsApp, mas não obteve resposta.

De acordo com reportagem do site Metrópoles, em interrogatório no âmbito do Conselho de Justificação do TJM, Marcelo Ricardo Silva afirmou que, à época da prisão, estava afastado do serviço por problemas psiquiátricos, diagnosticado com transtorno depressivo maior, e que desenvolveu “compulsão por baixar arquivos indiscriminadamente” da internet. Segundo sua versão, ele fazia downloads em massa de filmes, séries e conteúdos pornográficos sem sequer visualizar os arquivos, e o material ilegal teria sido baixado “sem intenção”.