Nestes domingo (4), a Prefeitura de Bauru realizou a limpeza do córrego Água da Grama, na passagem da avenida Daniel Pacífico, principal acesso entre as regiões do Jardim Bela Vista e Vila Falcão. Os trabalhos de desobstrução foram executados por equipes da Secretaria de Infraestrutura.

A via já foi um ponto crítico de alagamento no município. Em 2021, no início do governo da prefeita Suéllen Rosim, obras de drenagem realizadas com equipes próprias da prefeitura resolveram a situação, com o alargamento da passagem, e a recuperação completa da avenida Daniel Pacífico. Para manter a passagem em boas condições, é necessário que, periodicamente, seja feita a limpeza para evitar a obstrução da passagem.

Neste feriado prolongado, a Secretaria de Infraestrutura atuou ainda na manutenção de ruas sem pavimentação após as chuvas, na substituição de tampas de boca de lobo e na limpeza de vias públicas. Os serviços vão seguir durante a semana.