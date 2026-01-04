Um homem de 26 anos foi preso em flagrante suspeito de tráfico de drogas após uma abordagem policial que resultou na apreensão de diversos objetos ligados à comercialização de entorpecentes, entre eles uma máquina de cartão e uma folha de cheque preenchida no valor de R$ 17.300,00. A ocorrência foi registrada durante patrulhamento na região da rua Etori Mendola, em Macatuba, na noit de sábado (3).
De acordo com o boletim de ocorrência (BO), os policiais militares avistaram um veículo T-Cross, com placas de Lençóis Paulista, cujo condutor tentou fugir ao perceber a aproximação da viatura. O carro foi abordado algumas ruas adiante. Na direção estava uma mulher de 27 anos, que, durante revista, não portava nada de ilícito. No banco do passageiro seguia o indiciado, de 26 anos.
Durante a vistoria no veículo, os policiais localizaram, no banco traseiro, um frasco contendo substância esbranquiçada semelhante à cocaína, além de dezenas de sacos tipo zip, comumente utilizados para embalar drogas. Também foram encontrados um notebook, duas balanças de precisão, um telefone celular, um canivete e dinheiro.
Questionado no local, o indiciado afirmou que todos os objetos eram de sua propriedade e admitiu que a substância apreendida era cocaína, que seria fracionada e vendida a terceiros. O material foi encaminhado ao Instituto de Criminalística, onde o laudo pericial confirmou tratar-se de cocaína.
Ainda segundo a Polícia Civil, no dia anterior à prisão, já havia sido cumprido um mandado de busca na residência do suspeito, no âmbito de uma investigação em andamento por tráfico de drogas. Diante do conjunto de provas, foi lavrado o auto de prisão em flagrante por tráfico, crime cuja pena ultrapassa quatro anos, motivo pelo qual não foi arbitrada fiança.
O dinheiro apreendido será depositado em juízo e o veículo deverá ser apresentado na Delegacia de Macatuba para apreensão. A autoridade policial também representou pela prisão preventiva do indiciado, que deverá passar por audiência de custódia.