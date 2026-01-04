Um homem de 26 anos foi preso em flagrante suspeito de tráfico de drogas após uma abordagem policial que resultou na apreensão de diversos objetos ligados à comercialização de entorpecentes, entre eles uma máquina de cartão e uma folha de cheque preenchida no valor de R$ 17.300,00. A ocorrência foi registrada durante patrulhamento na região da rua Etori Mendola, em Macatuba, na noit de sábado (3).

De acordo com o boletim de ocorrência (BO), os policiais militares avistaram um veículo T-Cross, com placas de Lençóis Paulista, cujo condutor tentou fugir ao perceber a aproximação da viatura. O carro foi abordado algumas ruas adiante. Na direção estava uma mulher de 27 anos, que, durante revista, não portava nada de ilícito. No banco do passageiro seguia o indiciado, de 26 anos.

Durante a vistoria no veículo, os policiais localizaram, no banco traseiro, um frasco contendo substância esbranquiçada semelhante à cocaína, além de dezenas de sacos tipo zip, comumente utilizados para embalar drogas. Também foram encontrados um notebook, duas balanças de precisão, um telefone celular, um canivete e dinheiro.