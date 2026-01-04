Um homem de 55 anos foi preso em Jacuba, Distrito de Arealva (42 quilômetros de Bauru) por tentativa de homicídio, na noite deste sábado (3). Ele ameaçou um desafeto com faca e desferiu vários golpes contra o portão da casa da vítima provocando danos.

A Polícia Militar foi acionada pelo Copom e foi até o local das ameaças, mas o agressor já tinha ido embora. Ele foi encontrado em sua residência e confessou as ameaças e disse que seu objetivo era matar mesmo.

Como ele estava bastante alterado, segundo a PM, foi necessária a utilização de algemas, uma vez que o suspeito oferecia risco à integridade física da equipe policial, de terceiros e até dele mesmo.