04 de janeiro de 2026
JCNET - Sampi Bauru

JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
CRIME EM AREALVA

Homem é preso em Jacuba após tentar matar desafeto à facada


| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter

Um homem de 55 anos foi preso em Jacuba, Distrito de Arealva (42 quilômetros de Bauru) por tentativa de homicídio, na noite deste sábado (3). Ele ameaçou um desafeto com faca e desferiu vários golpes contra o portão da casa da vítima provocando danos.

A Polícia Militar foi acionada pelo Copom e foi até o local das ameaças, mas o agressor já tinha ido embora. Ele foi encontrado em sua residência e confessou as ameaças e disse que seu objetivo era matar mesmo.

Como ele estava bastante alterado, segundo a PM, foi necessária a utilização de algemas, uma vez que o suspeito oferecia risco à integridade física da equipe policial, de terceiros e até dele mesmo.

Preso, o homem será encaminhado à audiência de custódia.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários