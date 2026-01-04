O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) informou que o início da coleta dos dados definitivos do 12º Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola deve ficar para 2027, e não para 2026, como esperado inicialmente pelo órgão.

A instituição ainda aguarda a confirmação do orçamento para preparar a pesquisa ao longo do próximo ano. O IBGE informou que fez um pedido de R$ 700 milhões para os trabalhos em 2026, o que inclui a contratação de servidores temporários.

O plano atualizado do instituto prevê realizar em outubro de 2026 um cadastro dos estabelecimentos agropecuários que queiram responder aos questionários de forma online.