Um suspeito atirou contra uma viatura da Polícia Militar (PM) durante uma tentativa de abordagem, logo depois de ter abandonado o carro em que estava na companhia de outros dois indivíduos, na noite desta sexta-feira (2), na área rural do Distrito de Guaianás, em Pederneiras. O trio fugiu para um canavial e não foi mais localizado.

De acordo com o boletim de ocorrência (BO), o caso foi registrado por volta das 18h30 na Estrada Aimorés (na Avenida Brasil). Um policial militar que atuava sozinho em uma base comunitária no distrito vizinho de Santelmo foi acionado por um morador, que relatou a presença de três homens em atitude suspeita em uma pedreira de Guaianás.

Ao se deslocar até o local indicado, o PM recebeu a informação de que os suspeitos haviam entrado em um veículo escuro, possivelmente um VW Gol ou um Ford Fiesta, e seguido em direção a uma estrada rural cercada por plantação de cana-de-açúcar. Na Estrada Aimorés, o policial localizou um Ford Fiesta CLX estacionado em uma via de terra, com três ocupantes.