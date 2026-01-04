Quem nunca exagerou na alimentação e comeu muito doce ou fritura no fim de semana, saindo totalmente da dieta? Pode ter sido um sorvete, hambúrguer ou uma fatia extragrande de bolo de chocolate. E, na manhã de segunda-feira, surge o desconforto, o sentimento de culpa e o desejo desesperado de compensar com restrição alimentar ou dietas de desintoxicação.
A nutricionista Victoria Whittington, que mora na Califórnia (EUA), afirma que esse instinto é exatamente o que mantém as pessoas presas em ciclos prejudiciais à saúde.
"Não tente compensar o açúcar com restrição. Retome sua rotina normal, seja gentil consigo mesmo e se concentre em refeições balanceadas que incluam toda a gama de macronutrientes que seu corpo precisa", explica a especialista, em entrevista à revista americana "EatingWell".
Whittington recomenda começar a manhã seguinte a um dia de excessos com um café da manhã estabilizador e rico em nutrientes. "Inicie o dia com um café da manhã rico em proteínas e fibras para ajudar a estabilizar o açúcar no sangue e evitar que o ciclo se repita."
Essa recomendação está em consonância com diversos estudos controlados que demonstram os benefícios de uma nutrição matinal adequada. Um estudo de 2013 publicado no "American Journal of Clinical Nutrition", por exemplo, descobriu que os participantes que consumiram cafés da manhã ricos em proteínas apresentaram respostas glicêmicas mais estáveis, melhor controle do apetite e significativamente menos episódios de lanches noturnos em comparação com aqueles que consumiram pouca proteína.
Fibra alimentar pode moderar os picos de glicose
Outro estudo de 2023, publicado na revista "Nutrients", mostra que a fibra alimentar pode moderar os picos de glicose após as refeições e melhorar a sensação de saciedade ao longo do dia, o que pode reduzir ainda mais a probabilidade de comer em excesso mais tarde ou fora de hora. Whittington enfatiza que a consistência é mais importante do que a correção excessiva, observando que refeições regulares com um equilíbrio de carboidratos, proteínas e gorduras "apoiam tanto a saúde física quanto uma relação mais tranquila com a comida".