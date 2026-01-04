Quem nunca exagerou na alimentação e comeu muito doce ou fritura no fim de semana, saindo totalmente da dieta? Pode ter sido um sorvete, hambúrguer ou uma fatia extragrande de bolo de chocolate. E, na manhã de segunda-feira, surge o desconforto, o sentimento de culpa e o desejo desesperado de compensar com restrição alimentar ou dietas de desintoxicação.

A nutricionista Victoria Whittington, que mora na Califórnia (EUA), afirma que esse instinto é exatamente o que mantém as pessoas presas em ciclos prejudiciais à saúde.

"Não tente compensar o açúcar com restrição. Retome sua rotina normal, seja gentil consigo mesmo e se concentre em refeições balanceadas que incluam toda a gama de macronutrientes que seu corpo precisa", explica a especialista, em entrevista à revista americana "EatingWell".