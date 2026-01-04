Pesquisadores no Brasil e na Califórnia afirmam que um copo de suco de laranja por dia pode ser a chave para viver mais e melhorar a saúde do coração. Os autores pesquisaram 20 adultos com idades entre 21 e 36 anos e pediram que eles bebessem 500 ml de suco de laranja sem açúcar todos os dias durante dois meses. Em seguida, coletaram amostrar de sangue para verificar alterações em 1,7 mil genes diferentes encontrados nas células imunológicas do corpo.

Eles perceberam que houve alterações em genes relacionados a um melhor funcionamento dos vasos sanguíneos, metabolismo e inflamação, fatores que podem reduzir o risco de desenvolver doenças cardíacas.

Os especialistas responsáveis pelo estudo recente observaram que, embora pequeno, ele sugeriu que os antioxidantes presentes no suco, chamados flavonoides, poderiam ajudar a induzir diferenças na expressão de genes relacionados à inflamação e à função cardíaca.