Pesquisadores no Brasil e na Califórnia afirmam que um copo de suco de laranja por dia pode ser a chave para viver mais e melhorar a saúde do coração. Os autores pesquisaram 20 adultos com idades entre 21 e 36 anos e pediram que eles bebessem 500 ml de suco de laranja sem açúcar todos os dias durante dois meses. Em seguida, coletaram amostrar de sangue para verificar alterações em 1,7 mil genes diferentes encontrados nas células imunológicas do corpo.
Eles perceberam que houve alterações em genes relacionados a um melhor funcionamento dos vasos sanguíneos, metabolismo e inflamação, fatores que podem reduzir o risco de desenvolver doenças cardíacas.
Os especialistas responsáveis pelo estudo recente observaram que, embora pequeno, ele sugeriu que os antioxidantes presentes no suco, chamados flavonoides, poderiam ajudar a induzir diferenças na expressão de genes relacionados à inflamação e à função cardíaca.
Embora o estudo tenha analisado sucos de laranja sem açúcar, os sucos com adição de açúcar têm sido consistentemente associados a um risco maior de doenças cardíacas, pois levam a picos de glicose no sangue e inflamação no coração e nos vasos sanguíneos. Segundo estimativas, as doenças cardíacas matam cerca de 1 milhão de pessoas todos os anos nos EUA.
Peso é variação que merece atenção
Três dias antes do início do estudo, publicado na revista Molecular Nutrition & Food Research, os participantes foram instruídos a restringir o consumo de frutas cítricas para que o efeito do suco de laranja pudesse ser medido com precisão. Depois disso, cada um deles bebeu 500 mililitros de suco de laranja todos os dias durante 60 dias.
No entanto, as alterações exatas nos genes dos participantes variaram de acordo com o seu peso. Pessoas com peso normal apresentaram alterações em genes relacionados à inflamação, enquanto aquelas com sobrepeso apresentaram alterações genéticas ligadas ao metabolismo da gordura.
"Os resultados também sugerem que o peso corporal pode influenciar a resposta molecular aos compostos bioativos do suco de laranja e fornecer informações para recomendações personalizadas sobre o consumo de alimentos ricos em flavonoides", escreveu a equipe.
Os autores também alertaram que o tamanho da amostra era pequeno.