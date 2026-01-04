As melhores cores de carro, considerando popularidade e revenda no Brasil, são as neutras: branco, prata, cinza e preto, com o branco liderando por anos, seguido por prata, cinza e preto, que oferecem boa liquidez e manutenção mais fácil para sujeira, mas o preto absorve mais calor; enquanto cores como azul e verde podem se valorizar mais por serem menos comuns. A escolha final depende do gosto pessoal, praticidade (sujeira, calor) e valorização no mercado.

Se busca exclusividade e potencial valorização futura (e não se importa com o mercado), explore tons de azul, verde ou até amarelo.

CORES

Branco: Líder absoluto, menor desvalorização, bom para sujeira leve, absorve menos calor, mas pode ter custo extra e ser visado para furtos.

Prata: Ótima para esconder poeira e imperfeições, mantém bom valor de revenda, muito procurado.

Cinza: Varia de tons claros a escuros, popular, alta liquidez, considerado um dos que mais valorizam em alguns estudos.

Preto: Elegante e sofisticado, mas exige mais limpeza e absorve muito calor, esquentando o interior.

Amarelo, azul e verde: Cores menos populares podem preservar melhor o valor ao longo do tempo por serem mais equilibradas e menos comuns no mercado, segundo estudos da Forbes/Axalta.