Você já se perguntou como o seu pet realmente enxerga o mundo? É um mito que cães e gatos vejam apenas em preto e branco, mas a verdade é que o universo de cores deles é drasticamente diferente do humano, e essa disparidade está totalmente ligada à estrutura de ambas as espécies.

A chave para a percepção de cores reside na retina, onde existe uma camada de células fotorreceptoras, que são divididas em dois tipos: bastonetes (que são responsáveis pela detecção de movimento e sensíveis a luz fraca) e cones (que detectam as cores, resolução da imagem e são mais sensíveis à luz clara).

Ambos são células essenciais para a identificação das cores e profundidade da visão nos cães e gatos.