Você já se perguntou como o seu pet realmente enxerga o mundo? É um mito que cães e gatos vejam apenas em preto e branco, mas a verdade é que o universo de cores deles é drasticamente diferente do humano, e essa disparidade está totalmente ligada à estrutura de ambas as espécies.
A chave para a percepção de cores reside na retina, onde existe uma camada de células fotorreceptoras, que são divididas em dois tipos: bastonetes (que são responsáveis pela detecção de movimento e sensíveis a luz fraca) e cones (que detectam as cores, resolução da imagem e são mais sensíveis à luz clara).
Ambos são células essenciais para a identificação das cores e profundidade da visão nos cães e gatos.
"A percepção visual de cães e gatos é resultado de uma complexa adaptação evolutiva às suas necessidades ambientais e comportamentais. Diferente dos humanos, que possuem três tipos de cones para captar o espectro amplo de cores (tricromatas), esses animais têm uma visão dicromática, concentrada principalmente nos tons de azul e amarelo", comenta o Nathan Jettar, especialista do Nouvet, centro veterinário hospitalar de São Paulo.
Menos tipos de células fotorreceptoras na retina
Cães e gatos enxergam cores de forma diferente porque possuem menos tipos de células fotorreceptoras (cones) na retina, sendo dicromatas, enquanto humanos são tricromatas.
Enquanto nós vemos azul, verde e vermelho (tricromacia), eles veem principalmente tons de azul e amarelo, com vermelho e verde aparecendo como cinza ou marrom-amarelado, mas compensam com visão noturna superior e melhor detecção de movimento.
Diferença nos cones (células de cor)
Humanos: Temos três tipos de cones, sensíveis ao azul, verde e vermelho, permitindo-nos ver um vasto espectro de cores.
Cães e Gatos: Possuem apenas dois tipos de cones, o que limita sua percepção a um espectro menor, focado em azuis e amarelos.
Como eles veem
Cores ausentes: Vermelho e verde são difíceis de distinguir, parecendo tons de cinza ou marrom-amarelado.
Cores vistas: Azul e amarelo são as cores mais proeminentes em seu mundo visual.
Animais não distinguem cores como vermelho e verde
O que isso significa na prática? Cores como o vermelho e o verde - que são tão presentes nos brinquedos e decorações - não são distinguidas pelos pets da mesma forma. O vermelho se transforma em um tom de cinza escuro ou marrom, enquanto o verde se assemelha a um amarelo esmaecido.
Embora vejam menos cores, a natureza deu aos pets habilidades visuais superiores, essenciais para a sobrevivência e a caça, já que possuem uma visão noturna superior, graças a uma quantidade muito maior de bastonetes do que os humanos. Essa abundância torna a visão deles extremamente eficaz em ambientes de baixa luminosidade.
Além disso, possuem uma ótima percepção de movimento, graças ao fato de seus olhos serem altamente sensíveis a micromovimentos. Essa capacidade é muito mais desenvolvida neles do que no ser humano, permitindo que capturem presas ou brinquedos em deslocamento de forma imediata.
Ainda, ambas as espécies também possuem o "tapetum lucidum" e uma melhor capacidade de adequar a pupila à entrada de luz no olho em comparação aos seres humanos. O que proporciona uma visão noturna excepcional, principalmente nos gatos.
O tapetum lucidum é uma camada de tecido refletiva, localizada na coróide (camada vascularizada e pigmentada do olho, localizada entre a esclera e a retina), e que age como um espelho, amplificando a pouca luz que entra no olho. É por isso que os olhos dos cães e gatos brilham no escuro e eles são caçadores noturnos tão eficientes", explica o especialista.
Vantagens da visão dos pets
Visão noturna: Têm muitos bastonetes (células para pouca luz), o que os torna excelentes em ambientes escuros.
Detecção de Movimento: Sua visão é otimizada para captar movimento, essencial para caça.
Amplitude de visão: Gatos e cães têm um campo de visão mais amplo que os humanos, ajudando na detecção de ameaças e presas, como explica um vídeo do YouTube.
Limitada: A visão de cores deles é limitada, mas suas outras habilidades visuais e sensoriais são adaptadas para sua sobrevivência na natureza, compensando a menor riqueza de cores que percebem.
Na hora de escolher brinquedos
Na hora de escolher brinquedos para cães e gatos, é importante considerar como eles percebem as cores. Como esses animais enxergam principalmente em tons de azul e amarelo, brinquedos nessas cores tendem a chamar mais atenção e facilitar a interação. Já objetos vermelhos, verdes ou em tons muito próximos ao do chão podem se "camuflar" no ambiente e ser menos interessantes para o pet. "Além de pensar nas cores, optar por brinquedos com contraste e formatos atrativos também estimula o instinto de caça e o enriquecimento ambiental, contribuindo para o bem-estar físico e mental do animal", finaliza o Nathan Jettar.