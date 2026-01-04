O Google desativará sua ferramenta que mostra dados vazados na "dark web", os rincões da internet inacessíveis por meio de navegadores tradicionais. Criminosos usam informações pessoais para executar operações financeiras em nomes de terceiros e aplicar toda sorte de fraude.

A empresa interromperá a varredura, que encontra referências a email, número de telefone, nome e senhas do usuário, em 15 de janeiro. Os dados do "dark web report" estarão disponíveis para consulta até 16 de fevereiro. A plataforma está no seguinte link: https://myactivity.google.com/dark-web-report/dashboard.

Segundo informe divulgado na página de ajuda do Google, o recurso será desativado porque não apresenta alternativas para remover os dados vazados da internet. "Nós continuaremos rastreando e defendendo você de ameaças digitais, incluindo as da dark web, e construindo ferramentas que o ajudem a proteger você e suas informações pessoais", diz a empresa em nota.