As festas de fim de ano trazem alegria, reencontros e aquele movimento gostoso de gente em casa. Mas, quando o último convidado se despede, o cenário muda: copos espalhados, louça acumulada e o cansaço do anfitrião que preparou tudo com carinho e dedicação. Nessas horas, contar com uma ajuda é a maneira mais prática e gentil consigo mesmo, de devolver a ordem ao lar.

"Depois de uma comemoração, a casa precisa de uma limpeza completa. É comum que o volume de sujeira e desorganização vá além do que se faz no dia a dia", explica José Roberto Campanelli, diretor da rede Mary Help, especializada em intermediação de serviços domésticos.

Segundo ele, o serviço profissional otimiza o tempo e garante que nada passe despercebido: "Os profissionais já sabem por onde começar, priorizam o que exige mais atenção e deixam o ambiente limpo e higienizado para a volta da rotina".