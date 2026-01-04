As festas de fim de ano trazem alegria, reencontros e aquele movimento gostoso de gente em casa. Mas, quando o último convidado se despede, o cenário muda: copos espalhados, louça acumulada e o cansaço do anfitrião que preparou tudo com carinho e dedicação. Nessas horas, contar com uma ajuda é a maneira mais prática e gentil consigo mesmo, de devolver a ordem ao lar.
"Depois de uma comemoração, a casa precisa de uma limpeza completa. É comum que o volume de sujeira e desorganização vá além do que se faz no dia a dia", explica José Roberto Campanelli, diretor da rede Mary Help, especializada em intermediação de serviços domésticos.
Segundo ele, o serviço profissional otimiza o tempo e garante que nada passe despercebido: "Os profissionais já sabem por onde começar, priorizam o que exige mais atenção e deixam o ambiente limpo e higienizado para a volta da rotina".
A faxina pós-festas vai além da arrumação básica. Inclui a higienização de pisos, bancadas, banheiros e áreas externas, além da limpeza de vidros, rejuntes e pequenos cantos que acumulam sujeira. "Esses detalhes são o que realmente fazem a casa voltar a respirar. Um ambiente limpo muda o humor, traz bem-estar e ajuda a iniciar o ano com o frescor de um ambiente organizado", comenta Campanelli.
Além da praticidade, o diretor destaca o impacto emocional do cuidado com o lar. "A faxina profissional não é só sobre limpeza. É sobre conforto, sobre poder aproveitar o descanso sem se preocupar. É quando você olha ao redor e sente que tudo está no lugar, pronto para um novo começo".
Campanelli também reforça a importância de manter uma rotina de manutenção. "Mesmo fora das festas, uma faxina mais profunda a cada mês ajuda a conservar móveis e revestimentos e evita o acúmulo de sujeira. É uma forma de cuidar da casa e, de certa forma, de si mesmo".
Depois de dias intensos, o pós-festa pode ser leve. Com o apoio certo, a casa retoma seu equilíbrio e a vida segue, limpa, organizada e pronta para o que vem pela frente.
Especialista aponta alguns cuidados simples para garantir a durabilidade das peças de final de ano
Depois das festas de final de ano, chega o momento de uma limpeza geral, lavagens de itens armazenamentos.
Toalhas, trilhos e guardanapos ganham protagonismo e podem transformar completamente as celebrações. Mas, para que as peças estejam impecáveis, alguns cuidados antes, durante e depois da lavagem fazem toda a diferença, principalmente quando se trata de tecidos coloridos, delicados e usados apenas uma vez ao ano.
Angelo Max Donaton, CEO e fundador da Lavô, maior rede de lavanderias self-service do país, reforça que o segredo está na organização prévia.
"A organização começa com antecedência. Itens como toalhas e guardanapos devem ser lavados dois ou três dias antes do evento. Assim, você evita a correria de última hora e garante peças frescas, bem cuidadas e sem odores", orienta o especialista.
Lavagem e armazenamento
Lavar é indispensável: Quando o assunto é higienização, a lavagem é o método mais seguro e eficiente. A atenção deve estar nas etiquetas de cada item, principalmente no que diz respeito ao uso de secadoras. Outro cuidado é a separação correta. Peças delicadas jamais devem ser lavadas com peças mais pesadas ou com glitter, por exemplo. Separe também as cores, tecidos claros e escuros precisam ser separados para evitar manchas e desbotamento, algo comum nas tradicionais peças em vermelho e verde do Natal.
Guarde corretamente: Após a lavagem, o cuidado continua no armazenamento. Guarde as peças em locais secos, arejados e protegidos da poeira, afastados de qualquer umidade. Esse simples cuidado faz toda a diferença para manter o frescor, a textura e o aspecto de peça recém-lavada até o momento de montar a mesa.
Itens novos: Toalhas e guardanapos recém-comprados também devem ser lavados antes do uso. A lavagem elimina resíduos de fabricação, poeira, partículas e até odores da fábrica, além de amaciar o tecido, melhorar a absorção e remover acabamentos que podem deixar o toque menos agradável.
Lavanderia self-service como aliada: Unindo praticidade e economia, é uma opção para quem busca agilidade na organização. Além do uso de produtos profissionais, também permitem lavar e secar peças em poucos minutos, com economia de água, energia e tempo, uma vantagem importante diante da correria típica de fim de ano. Para famílias que precisam higienizar peças maiores, como toalhas de mesa extensas ou jogos completos de guardanapos, as máquinas de grande capacidade ajudam a manter o padrão de limpeza sem esforço.