Florianópolis, a Ilha da Magia, é um paraíso com mais de 40 praias, dunas na Joaquina, Lagoa da Conceição, montanhas, cachoeiras e a Mata Atlântica que criam cenários de tirar o fôlego. A combinação de natureza exuberante com essas lendas confere a Florianópolis uma atmosfera única e encantadora, onde se sente uma conexão especial com o lugar.

Os meses mais quentes em Florianópolis são janeiro e fevereiro, quando a temperatura máxima média chega aos 30ºC (86F). É no verão que este destino fica cheio, mais ainda no carnaval.

Quem gosta de movimento e badalação, a temporada de verão é a indicada. Podem ocorrer algumas chuvas, mas elas acontecem mais na primavera, quando o tempo é imprevisível, pois a temperatura pode diminuir repentinamente por causa de muitas frentes frias.