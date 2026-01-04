Florianópolis, a Ilha da Magia, é um paraíso com mais de 40 praias, dunas na Joaquina, Lagoa da Conceição, montanhas, cachoeiras e a Mata Atlântica que criam cenários de tirar o fôlego. A combinação de natureza exuberante com essas lendas confere a Florianópolis uma atmosfera única e encantadora, onde se sente uma conexão especial com o lugar.
Os meses mais quentes em Florianópolis são janeiro e fevereiro, quando a temperatura máxima média chega aos 30ºC (86F). É no verão que este destino fica cheio, mais ainda no carnaval.
Quem gosta de movimento e badalação, a temporada de verão é a indicada. Podem ocorrer algumas chuvas, mas elas acontecem mais na primavera, quando o tempo é imprevisível, pois a temperatura pode diminuir repentinamente por causa de muitas frentes frias.
DESLUMBRE
A capital de Santa Catarina oferece praias paradisíacas. Também conhecida como o Caribe Brasileiro, a Ilha do Campeche tem uma das praias mais belas de todo Brasil, sendo considerada por muitos a melhor de toda Florianópolis.
Jurerê não poderia ficar de fora. Esta praia é uma das que oferece a melhor infraestrutura para receber os visitantes, além de ser o lugar ideal para quem gosta de festas e quer frequentar clubes badalados.
A Lagoa da Conceição é uma unanimidade entre os turistas e moradores. Ideal para a prática de atividades como kitesurf e pedalinho, o local é um dos pontos turísticos mais visitados da cidade. Ideal para esportes náuticos, caminhadas e vida noturna.
PRAIAS DESLUMBRANTES
Praia da Solidão em Floripa (Foto: Divulgação)
As praias são atrações naturais que você não pode perder ao visitar Florianópolis, sendo ao todo mais de 42 opções. Praia do Campeche: com sua extensa faixa de areia e ondas ideais para o surf, a Praia do Campeche é um dos destinos mais populares para surfistas e amantes da praia. Com uma vista deslumbrante da Ilha do Campeche, é perfeito para dias de sol e mar.
Praia do Morro das Pedras: esta praia encantadora é conhecida pelo ambiente tranquilo e suas ondas, que atraem surfistas. Com um belo cenário natural e um mirante espetacular, é o local ideal para apreciar a natureza e relaxar.
Praia da Solidão: uma das praias mais tranquilas e preservadas da ilha, a Praia da Solidão é perfeita para quem procura um recanto de paz e contato íntimo com a natureza. Rodeada por uma vegetação exuberante, é um refúgio para relaxar e se desconectar.
Praia da Armação: rica em história e cultura, a Praia da Armação é um antigo vilarejo de pescadores, com uma atmosfera encantadora. Além de sua bela praia, este é o ponto de partida para passeios à Ilha do Campeche;
Praia dos Açores: uma praia menos movimentada, ideal para quem almeja um ambiente mais reservado. Com águas claras e areia fina, é perfeita para um dia de descanso ao sol.
ILHA DO CAMPECHE
Lagoa da Conceição (Foto: Getty Images/iStockphoto)
Ilha do Campeche: conhecida por suas águas cristalinas e areias brancas, a Ilha do Campeche é um verdadeiro paraíso tropical. Na ilha, acessível por barco, há trilhas ecológicas, sítios arqueológicos e praias perfeitas para mergulho e relaxamento.
Projeto Tamar: localizado na Praia do Forte, o Projeto Tamar é um centro de conservação de tartarugas marinhas. Uma visita educativa e inspiradora, ótima para famílias e amantes da natureza.
Ribeirão da Ilha: um dos primeiros núcleos de colonização da ilha, este bairro preserva sua arquitetura, suas tradições açorianas e onde é possível experimentar as famosas ostras da ilha e desfrutar de um entardecer inesquecível à beira-mar.
VIDA CULTURAL, GASTRONOMIA E BALADAS IMPERDÍVEIS
Florianópolis é linda também à noite (Foto: Divulgação)
Para além das paisagens deslumbrantes, Florianópolis oferece muitas opções culturais, gastronômicas e agitada vida noturna.
A noite de Florianópolis é diversificada, com destaques para os agitos de luxo em Jurerê Internacional (festas diurnas e noturnas), o charme boêmio da Lagoa da Conceição (bares, restaurantes, música) e a atmosfera mais popular de Canasvieiras (com foco em turistas argentinos/chilenos).
Também existem as opções culturais e gastronômicas no Centro e em Santo Antônio de Lisboa, com opções que vão de pubs (John Bull) a clubes (P12, Pacha) e eventos culturais, variando de badalação a tranquilidade.
Museus
Museu Cruz e Sousa: sediado no local que foi a casa dos governadores até final do século XX, o palácio foi construído no século XVIII. O nome foi dado homenageando um dos grandes poetas do estado e tem em exposição mobiliários, documentos, escultura e outros itens históricos;
Museu Victor Meirelles: esse museu abriga as obras do pintor Victor Meirelles e exibe a arquitetura rara do século XVIII.
Museu de Arte de Santa Catarina: esse é o museu de arte mais importante de Santa Catarina, reunindo acervos de diversos artistas e abrigando exposições;
Museu O Mundo Ovo de Eli Heil: reunindo a vasta obra da artista plástica Eli Heil que é reconhecida internacionalmente por suas criações consideradas incomuns que envolvem desde desenho e tapeçaria até pintura, cerâmica e escultura.
Teatros
Teatro Governador Pedro Ivo: o moderno espaço foi inaugurado em 2008 e no bairro Saco Grande, tendo capacidade para mais de 700 pessoas;
Teatro Álvaro de Carvalho: localizado no mesmo local do Museu de Arte de Santa Catarina, o teatro passou por reconstrução na metade do século passado e por outras modernizações recentes e no foyer há pinturas em exibição para o público;
Teatro do Centro Integrado de Cultura (CIC): com capacidade para 500 pessoas, o local abriga diversos eventos e espetáculos culturais.
Centro Histórico
Catedral Metropolitana de Florianópolis, o Palácio Cruz e Souza, Praça XV de novembro, o Mercado Público e Ponte Hercílio Luz.
Bairros charmosos
Santo Antônio de Lisboa: Bairro açoriano charmoso com restaurantes de frutos do mar.
Ribeirão da Ilha: Construções coloniais e polo gastronômico de ostras.
Parques
Parque Ecológico do Córrego Grande: mais de 21 hectares com localizados na parte oeste da ilha, com várias opções de trilhas.
Parque da Luz: o parque traz uma vista encantadora de Florianópolis e fica bem perto da Ponto Hercílio Luz.
Parque de Coqueiros: equipado com espaço para pet, pistas de corrida, equipamentos para exercícios físicos junto à natura e com ciclovia, uma opção ideal para quem gosta de atividade física.