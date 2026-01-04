A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria da Educação, comemora o destaque de servidoras municipais no Concurso de Receitas das Cozinheiras Escolares (2ª Edição) 2025, promovido pela Secretaria de Estado da Educação. A participação é realizada por meio do convênio firmado com o Governo do Estado de São Paulo para o fornecimento de alimentação escolar aos alunos da Rede Estadual de Ensino. As merendeiras que atuam nessas escolas são servidores do município. A iniciativa busca valorizar os profissionais responsáveis pelo preparo das refeições escolares, estimulando práticas de aproveitamento integral dos alimentos.

A merendeira Adriana Elisabete Soares Prestes, da Escola Estadual (EE) Torquato Minhoto, conquistou o primeiro lugar na Unidade Regional de Ensino (URE) Bauru e alcançou o 39º lugar na classificação estadual com a receita 'Peixe à moda Torquato'. Outras escolas da região de Bauru também obtiveram reconhecimento no concurso. A EE Padre Jorge Mattar, de Iacanga, teve a receita 'Farofa de Cuscuz com Feijão Fradinho' classificada, enquanto a EE Iracema de Castro Amarante, de Bauru, participou com a receita 'Nhoque de forno de mandioca', garantindo certificação às profissionais envolvidas.

A participação no concurso reforça a importância de uma alimentação escolar de qualidade, preparada com dedicação e cuidado, contribuindo para o bem-estar dos estudantes da rede estadual atendida pelo município. A Prefeitura de Bauru parabeniza todas as merendeiras participantes e que se dedicam diariamente para oferecer uma alimentação saudável aos estudantes das escolas municipais e estaduais de Bauru.