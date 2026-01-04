Helena foi o nome mais escolhido pelas famílias de Bauru em 2025, segundo dados dos cartórios de registro civil do município. Ao todo, 68 meninas receberam o nome, garantindo o primeiro lugar no ranking local. Na sequência aparecem Cecília, com 62 registros, e Ravi, com 58 — o nome masculino mais adotado no ano.
Entre as famílias que optaram por Helena está a de Kayo Vitor da Costa Silva e Emilly Vitória Mariano. A filha do casal, Helena Vitória Mariano, nasceu em 20 de dezembro e teve o nome definido após um sorteio entre três opções. "Eu e o pai entramos em um consenso. Tínhamos três nomes e o escolhido foi 'Helena'. Se não fosse, seria 'Heloíse', mas o primeiro sempre foi o meu favorito", conta a mãe.
Primeira filha do casal, Helena teve o nome escolhido principalmente pela força ancestral e pela facilidade de pronúncia, características que, segundo os pais, pesaram na decisão final.
Já Mariana Aressa e Rafael Teixeira escolheram o nome do pequeno Ravi, que nasceu em 2 de abril, pelo simbolismo. Segundo a família, ele quer dizer luz, conhecimento e energia. "Achamos o significado muito bonito. Ele é uma criança tranquila, alegre, e o nome combina com isso. É o nosso sol", conta a mãe.
A escolha ganhou ainda mais relevância por conta das datas: em anos diferentes, Ravi nasceu dois dias após o irmão mais velho, no dia 31 de março, um dia depois do pai, que faz aniversário em 1 de abril, e um dia antes da mãe, que comemora em 3 de abril.
A relação de nomes mais comuns faz parte do levantamento do Portal da Transparência do Registro Civil, mantido pela Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil). O ranking também inclui nomes como Maitê, Theo, Davi, Alice, Benício, Levi, Miguel, Arthur, Bernardo, Heitor e Gael.
Para o presidente da Arpen-SP, Leonardo Munari de Lima, a escolha do nome vai além da estética. "É um dos primeiros atos de identidade da criança e reflete influências culturais, sociais e até midiáticas. Os cartórios de registro civil preservam essa memória coletiva ao oficializar escolhas que acompanham cada cidadão desde o nascimento", afirma.