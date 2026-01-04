Helena foi o nome mais escolhido pelas famílias de Bauru em 2025, segundo dados dos cartórios de registro civil do município. Ao todo, 68 meninas receberam o nome, garantindo o primeiro lugar no ranking local. Na sequência aparecem Cecília, com 62 registros, e Ravi, com 58 — o nome masculino mais adotado no ano.

Entre as famílias que optaram por Helena está a de Kayo Vitor da Costa Silva e Emilly Vitória Mariano. A filha do casal, Helena Vitória Mariano, nasceu em 20 de dezembro e teve o nome definido após um sorteio entre três opções. "Eu e o pai entramos em um consenso. Tínhamos três nomes e o escolhido foi 'Helena'. Se não fosse, seria 'Heloíse', mas o primeiro sempre foi o meu favorito", conta a mãe.

Primeira filha do casal, Helena teve o nome escolhido principalmente pela força ancestral e pela facilidade de pronúncia, características que, segundo os pais, pesaram na decisão final.