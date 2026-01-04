Com um time bem jovem (média de idade de 15 anos), o Noroeste entrou em campo para sua estreia na Copa São Paulo, de juniores, neste sábado (3), no Estádio Francisco de Palma Travassos, em Ribeirão Preto, e foi superado por 4 a 1 pelo América-MG, em um duelo marcado por intensidade e muito calor.
Desde o início, o América-MG teve maior posse de bola e pressionou principalmente pelo lado esquerdo do ataque, enquanto o Noroeste se mostrou bem postado defensivamente, dificultando as ações do adversário com forte marcação. Ao longo da partida, a equipe mineira terminou com 68% de posse de bola, contra 32% do Norusquinha, evidenciando a superioridade do adversário diante de um time bem mais jovem.
Aos 27 minutos, após uma saída de bola equivocada do Noroeste, Júlio recuperou a bola na entrada da área e finalizou rasteiro no canto esquerdo do goleiro Cristian, abrindo o placar. Ainda no primeiro tempo, aos 38 minutos, o América-MG ampliou após jogada ensaiada de escanteio pelo lado direito, com Luiz Henrique cabeceando para o gol após receber o passe de Talyson.
No segundo tempo, o Noroeste voltou mais solto e passou a ameaçar uma reação. No entanto, aos 18 minutos, Yago marcou o terceiro gol de cabeça após cruzamento de Danilo. Com o terceiro gol, o Norusquinha sentiu o golpe e, aos 20 minutos, cometeu pênalti. Kauan cobrou com força, não desperdiçou e marcou o quarto gol do Coelho.
Mesmo em desvantagem, o Noroeste seguiu lutando e aos 39 minutos do segundo tempo descontou com um golaço de Gustavo, em chute de fora da área. Com o gol, o Norusquinha se animou e partiu para cima, tentando diminuir ainda mais o placar nos acréscimos.
Além do resultado, o confronto marcou a estreia do Norusquinha diante de um adversário de alto nível nacional, o vice-campeão da Copa do Brasil Sub-20, reforçando a importância da vivência competitiva. O foco principal está na experiência adquirida pela jovem equipe, que passa a disputar uma competição de nível nacional. Com média de idade de apenas 15 anos e meio, a molecada do Norusquinha inicia um processo fundamental de amadurecimento, enfrentando clubes tradicionais e ganhando rodagem em jogos de alto grau de exigência.
O Noroeste volta a campo no dia 6 de janeiro, às 18h, contra o Comercial de Ribeirão Preto, que também foi derrotado na rodada de estreia, ao perder para o Clube Atlético Piauiense.