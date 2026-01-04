Com um time bem jovem (média de idade de 15 anos), o Noroeste entrou em campo para sua estreia na Copa São Paulo, de juniores, neste sábado (3), no Estádio Francisco de Palma Travassos, em Ribeirão Preto, e foi superado por 4 a 1 pelo América-MG, em um duelo marcado por intensidade e muito calor.

Desde o início, o América-MG teve maior posse de bola e pressionou principalmente pelo lado esquerdo do ataque, enquanto o Noroeste se mostrou bem postado defensivamente, dificultando as ações do adversário com forte marcação. Ao longo da partida, a equipe mineira terminou com 68% de posse de bola, contra 32% do Norusquinha, evidenciando a superioridade do adversário diante de um time bem mais jovem.

Aos 27 minutos, após uma saída de bola equivocada do Noroeste, Júlio recuperou a bola na entrada da área e finalizou rasteiro no canto esquerdo do goleiro Cristian, abrindo o placar. Ainda no primeiro tempo, aos 38 minutos, o América-MG ampliou após jogada ensaiada de escanteio pelo lado direito, com Luiz Henrique cabeceando para o gol após receber o passe de Talyson.