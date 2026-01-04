No penúltimo dia do ano, 30 de dezembro, foram divulgados dados de novembro do Caged, do Ministério do Trabalho e Emprego, da criação de novas vagas com carteira assinada, e pelo IBGE, resultado do trimestre encerrado também em novembro último, sobre desemprego no País.
O índice do Caged, de criação de 85.864 novas vagas com carteira assinada, demonstra a desaceleração da atividade econômica, já que ocorreu uma queda de 19% sobre o mesmo período de 2024, quando foram criadas 106.133 novas vagas.
E o acumulado de janeiro a novembro indica criação de 1.895.130 novos empregos. Porém, menor que no mesmo período de 2024, de 2.126.843 vagas.
Já o IBGE informa que no trimestre encerrado em novembro o nível de desemprego no País foi o mais baixo da série histórica, ficando em 5,2% (em novembro de 2024, era de 6,1%).
E sendo a sexta queda seguida abaixo dos 6%.
Uma boa notícia!
Porém, essa queda do desemprego que demonstra um mercado de trabalho ainda aquecido pode adiar decisão do Banco Central, de iniciar a redução da taxa Selic. Feliz 2026!