No penúltimo dia do ano, 30 de dezembro, foram divulgados dados de novembro do Caged, do Ministério do Trabalho e Emprego, da criação de novas vagas com carteira assinada, e pelo IBGE, resultado do trimestre encerrado também em novembro último, sobre desemprego no País.

O índice do Caged, de criação de 85.864 novas vagas com carteira assinada, demonstra a desaceleração da atividade econômica, já que ocorreu uma queda de 19% sobre o mesmo período de 2024, quando foram criadas 106.133 novas vagas.

E o acumulado de janeiro a novembro indica criação de 1.895.130 novos empregos. Porém, menor que no mesmo período de 2024, de 2.126.843 vagas.