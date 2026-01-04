O brasileiro não é mais um pé de chinelo! Ele não é influenciado como antes, pois aprendeu à comparar o bem com o mal.

Graças ao celular, que é só tirar do bolso por essa arma ele fica sabendo quem está administrando mal e quem está fora da realidade nos dias de hoje.

Foi com dificuldades que o brasileiro atravessou 2025 e precisa entrar com o pé direito em 2026, é a esperança de melhores dias, sejamos otimistas.