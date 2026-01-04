04 de janeiro de 2026
JCNET - Sampi Bauru

JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
OPINIÃO

Pé de chinelo

Por João Gonçalves |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter

O brasileiro não é mais um pé de chinelo! Ele não é influenciado como antes, pois aprendeu à comparar o bem com o mal.

Graças ao celular, que é só tirar do bolso por essa arma ele fica sabendo quem está administrando mal e quem está fora da realidade nos dias de hoje.

Foi com dificuldades que o brasileiro atravessou 2025 e precisa entrar com o pé direito em 2026, é a esperança de melhores dias, sejamos otimistas.

O Brasil é grande demais, ele enverga, mas não quebra, agora a grande chance serão as eleições, para se endireitar o nosso país!

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários