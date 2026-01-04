Antes de nos lançarmos ao ritual previsível das resoluções de ano novo - antes mesmo de abrir um novo diário ou ajustar a dieta - é essencial encarar uma pergunta mais profunda: por que a sua vida merece ser vivida? Muitos fracassos não nascem da falta de esforço, mas da ausência de um propósito capaz de resistir às frustrações e ao inevitável cansaço do tempo. Metas frágeis não sustentam a perseverança; apenas um alvo transcendente é capaz de fazê-lo.

Para o cristão, esse eixo não nasce da autoafirmação, mas da oração de Paulo em 2 Tessalonicenses 1.11, quando ele suplica para que Deus nos torne dignos da vocação que recebemos. Portanto, o grande desafio para o próximo ano não é apenas aquilo que você pretende conquistar, mas quais evidências concretas a sua vida apresentará de que você pertence a Cristo e vive sob a força desse chamado. Viver de maneira digna dessa vocação nos retira do centro e nos ensina a descansar sob o cuidado do Senhor.

Quanto mais caminhamos com Deus, menos nos tornamos cheios de nós mesmos e mais impressionados ficamos com Jesus. Aos poucos, nossa vida deixa de apontar para o nosso valor e passa a refletir o valor dEle, porque tudo o que há de bom em nós é fruto da graça de Deus agindo. Quando vivemos com sinceridade, amor e paz, algo desperta no coração das pessoas: elas percebem que existe uma vida mais profunda, diferente daquela que o simples natural costuma oferecer. Na prática, essa dignidade aparece em uma fé que cresce e em um amor que se derrama no cuidado com o próximo. Paulo não elogiou os cristãos de Tessalônica por simplesmente permanecerem firmes, mas por crescerem mesmo em meio às dificuldades. Eles não apenas guardaram a fé; eles a fortaleceram quando foram pressionados. Isso nos ensina que decisões cristãs verdadeiras não servem apenas para conservar o que já temos, mas para avançar: crescer na fé, na paciência, na disciplina e na alegria. A verdadeira mudança não está apenas no que fazemos ou conquistamos, mas em quem nos tornamos diante de Deus.