Na liturgia, este domingo é a Solenidade da Epifania do Senhor, popularmente conhecida como Festa dos Santos Reis Magos, que no passado era celebrada no dia 6 de janeiro e constituía dia santo de guarda. Epifania é uma palavra de origem grega que significa revelação, manifestação. Trata-se, portanto, da manifestação de Deus ao mundo por meio dos Reis Magos que, representando toda a humanidade, foram adorar o Menino Jesus em Belém.

São Mateus, no Evangelho proclamado na Santa Missa (cf. Mt. 2,1-12), narra a saga desses reis astrólogos que, ao verem a estrela no Oriente e compreenderem o seu significado, puseram-se a caminho, seguindo-a até Belém, para oferecer ricos presentes ao recém-nascido Messias, o "Rei dos Judeus", e adorá-Lo na gruta.

Na Missa da noite de Natal, o profeta Isaías já apontava para uma luz no céu: "O povo que andava nas trevas viu uma grande luz". (cf. Is. 9,1). Nem todos, porém, viram essa luz, nem perceberam os sinais que anunciavam o nascimento do Salvador. Ainda sob os auspícios do Natal, a imagem da luz permanece presente neste domingo da Epifania, na história dos Reis Magos, que viram brilhar no céu uma estrela nova.