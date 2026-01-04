A Prefeitura de Bauru vai ampliar o fornecimento de refeições do Programa Cozinha Comunitária, que funciona ao lado do CEU das Artes, no Núcleo Bauru 22. A partir de segunda (5), o serviço vai oferecer 100 refeições no jantar, servidas em marmitex, de 2ª a 6ª, a partir das 17h. O valor é de R$ 1,00 por refeição. O serviço é custeado pelo município.

O Programa já oferece refeições no café da manhã e no almoço, nos mesmos dias. São 50 refeições no café da manhã, a partir das 7h, com o valor de R$ 0,50, e 200 refeições no almoço, a partir das 11h, com o valor de R$ 1,00 cada. O Programa Cozinha Comunitária é gerenciado pela OSC Aelesab e fica na rua Higa Ancho, quarteirão 2. Além dele, o Bom Prato também oferece refeições com preço acessível. Do Estado, com parte do custeio feito pelo município, fica na rua 1º de Agosto, 9-47. Outra unidade é o Bom Prato Refeitório, no Nova Esperança, com 300 refeições no almoço, 200 no café da manhã e 200 no jantar. Já o Bom Prato Móvel, que atualmente está na região do Parque Santa Cândida, fornece 300 refeições.