Botucatu - Um homem de 32 anos saiu de um carro, anunciou o assalto, derrubou um entregador de 33 anos e fugiu com a motocicleta dele, na madrugada desta sexta-feira (2), no Distrito de Rubião Júnior, em Botucatu (100 quilômetros de Bauru). O suspeito abandonou o automóvel no local, o que ajudou a Polícia Militar (PM) a identificá-lo e prendê-lo em flagrante.
A vítima foi abordada por volta das 4h45, quando retornava de uma entrega. Ela contou à PM que o autor desembarcou de um Gol e, simulando estar armado, anunciou o roubo, derrubando-a no chão, e fugiu com sua moto, uma Yamaha YBR 150, sem camisa e sem capacete.
A PM foi acionada e, após consulta à placa do automóvel, chegou até a proprietária. Indagada, ela afirmou que o seu marido havia saído com o seu carro sob efeito de entorpecentes. Após diligências, ele e a moto roubada foram localizados e encaminhados ao plantão policial.
O suspeito foi autuado em flagrante por roubo e ficou à disposição da Justiça na Cadeia Pública de Itatinga aguardando audiência de custódia. A Polícia Civil representou pela prisão preventiva dele. O Gol passou por perícia e foi apreendido. Já a moto foi devolvida ao proprietário.