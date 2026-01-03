Uma cobra jiboia foi retirada de uma árvore na quadra 5 da rua José Marques Filho, no Parque santa Cecília, em Bauru, pela Polícia Ambiental, após denúncias de moradores, que avisaram as autoridades que o animal estava sendo atacado a pedradas por pessoas que passavam pelo local. Ela foi solta em mata mais longe da área urbana.
Segundo os moradores, a autoridades dizem que trata-se de uma área de proteção ambiental com vários animais silvestres. Há muito lixo jogado no local, falta fiscalização, não há placas de sinalização de fauna e flora e nem de trânsito.
Os denunciantes alegam que a velocidade máxima na via é de 40 km/h, mas a grande maioria dos motoristas não respeita o limite. Um ouriço foi atropelado e agonizou até morrer (veja foto).
Por conta da queima de lixo, quase houve um incêndio na área há cerca de um mês.
Os moradores pedem ação de conscientização para preservar o local em um trabalho conjunto da Emdurb, Polícia Ambiental, Corpo de Bombeiros, Zoonoses e Secretaria municipal do Meio Ambiente.
Eles sugerem maior fiscalização na área, instalação de placas de trânsito e fauna e fora, recolha do lixo, palestras nas escolas daquela região para alertar os alunos, entre outras ações.
Por se tratar de uma questão envolvendo várias secretarias e instituições e ser final de semana pós-feriado, a reportagem pediu esclarecimentos aos setores e aguarda um retorno.
