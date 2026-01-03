03 de janeiro de 2026
ÁREA DE PRESERVAÇÃO

Jiboia é flagrada em árvore no Santa Cecília em Bauru; VÍDEO

Por Márcia Duran |
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução de Vídeo
Polícia Ambiental retira Jiboia de árvore no Jardim TV em Bauru
Polícia Ambiental retira Jiboia de árvore no Jardim TV em Bauru

Uma cobra  jiboia foi retirada de uma árvore na quadra 5 da rua José Marques Filho, no Parque santa Cecília, em Bauru, pela Polícia Ambiental, após denúncias de moradores, que avisaram as autoridades que o animal estava sendo atacado a pedradas por pessoas que passavam pelo local. Ela foi solta em mata mais longe da área urbana.

Segundo os moradores, a autoridades dizem que trata-se de uma área de proteção ambiental com vários animais silvestres. Há muito lixo jogado no local, falta fiscalização, não há placas de sinalização de fauna e flora e nem de trânsito.

Os denunciantes alegam que a velocidade máxima na via é de 40 km/h, mas a grande maioria dos motoristas não respeita o limite. Um ouriço foi atropelado e agonizou até morrer (veja foto).

Por conta da queima de lixo, quase houve um incêndio na área há cerca de um mês. 

Os moradores pedem ação de conscientização para preservar o local em um trabalho conjunto da Emdurb, Polícia Ambiental, Corpo de Bombeiros, Zoonoses e Secretaria municipal do Meio Ambiente.

Eles sugerem maior fiscalização na área, instalação de placas de trânsito e fauna e fora, recolha do lixo, palestras nas escolas daquela região para alertar os alunos, entre outras ações.

Por se tratar de uma questão envolvendo várias secretarias e instituições e ser final de semana pós-feriado, a reportagem pediu esclarecimentos aos setores e aguarda um retorno.

Denúncias e reclamações podem ser encaminhadas por mensagens de texto, fotos e vídeos para o WhatsApp da Redação do Jornal da Cidade e JCNET: (14) 99745-1543

