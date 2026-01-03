Uma cobra jiboia foi retirada de uma árvore na quadra 5 da rua José Marques Filho, no Parque santa Cecília, em Bauru, pela Polícia Ambiental, após denúncias de moradores, que avisaram as autoridades que o animal estava sendo atacado a pedradas por pessoas que passavam pelo local. Ela foi solta em mata mais longe da área urbana.

Segundo os moradores, a autoridades dizem que trata-se de uma área de proteção ambiental com vários animais silvestres. Há muito lixo jogado no local, falta fiscalização, não há placas de sinalização de fauna e flora e nem de trânsito.

Os denunciantes alegam que a velocidade máxima na via é de 40 km/h, mas a grande maioria dos motoristas não respeita o limite. Um ouriço foi atropelado e agonizou até morrer (veja foto).