Alguns bairros de Bauru, como o Parque Santa Edwirges e o Isaura Pitta Garms, estão com a coleta de lixo orgânico atrasada, segundo reclamação de moradores, em função de ajustes operacionais da Emdurb, que reconhece as falhas (leia mais abaixo).

Um dos moradores do Isaura Pitta Garms, identificado como Caio, reclama por WhatApp que, além da coleta atrasada, o bairro enfrenta um sério problema com cavalos soltos, que rasgam os sacos de cima da lixeira para comer o lixo (veja o vídeo).

"Já liguei no Zoonozes e eles dizem que passam aqui e não encontram os animais. Mas têm dias que tem cinco, seis e, às vezes sete cavalos no bairro. Outro dia, eu estava descendo a avenida de noite e um cavalo saiu correndo do meio de um terreno e quase o atropelei de carro. Não deu tempo nem de desviar e nem frear. Fora que a coleta de lixo não passa tem uma semana e os cavalos estão fazendo uma bagunça no bairro todo."