As chuvas que atingem Bauru desde a véspera da virada do ano têm provocado buracos em ruas, em vários bairros da cidade. Diversas vias precisaram de interdições totais ou parciais, segundo o Grupo de Operações de Trânsito da Emdurb.
Um ônibus do transporte coletivo, inclusive, ficou com uma roda presa, quando parou para o desembarque de passageiros, no quarteirão 4 da avenida Moussa Tobias. O pavimento cedeu entre a sarjeta e rua.
Outros buracos também se abriram na quadra 2 Alberto Paulovich, no Mary Dota; no quarteirão 2 Narciso José Craveiro, no Parque das Camélias; na quadra 1 da rua Campos Sales. Na Vila Independência, a calçada do quarteirão 1 foi interditada por conta da erosão que se formou no talude da passagem do córrego Água do Sobrado.
Já na quadra 7 da avenida Rosa Malandrino Mondelli, também no Mary Dota, a terra colocada sobre um reparo feito pelo Departamento de Água e Esgoto (DAE) foi levada pelas águas e o solo afundou.
Em nota, o DAE reconhece o aumento das demandas de manutenção em decorrência das chuvas. Segundo a autarquia, as precipitações sobrecarregam o sistema de saneamento básico de toda a cidade. ‘As equipes técnicas estão em prontidão para garantir o pleno abastecimento da população. A autarquia reforça que vazamentos de água ou esgoto na rede pública de tubulações devem ser comunicados através do 0800 771 0195, que recebe chamadas 24h por dia, todos os dias", informa o texto.
Os motoristas devem ficar atentos ao trafegar pelas ruas da cidade. Todos os locais citados estão sinalizados pelo GOT.