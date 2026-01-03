As chuvas que atingem Bauru desde a véspera da virada do ano têm provocado buracos em ruas, em vários bairros da cidade. Diversas vias precisaram de interdições totais ou parciais, segundo o Grupo de Operações de Trânsito da Emdurb.

Um ônibus do transporte coletivo, inclusive, ficou com uma roda presa, quando parou para o desembarque de passageiros, no quarteirão 4 da avenida Moussa Tobias. O pavimento cedeu entre a sarjeta e rua.

Outros buracos também se abriram na quadra 2 Alberto Paulovich, no Mary Dota; no quarteirão 2 Narciso José Craveiro, no Parque das Camélias; na quadra 1 da rua Campos Sales. Na Vila Independência, a calçada do quarteirão 1 foi interditada por conta da erosão que se formou no talude da passagem do córrego Água do Sobrado.