O busto de Zumbi dos Palmares foi empurrado do pedestal e encontrado caído em meio à Praça África, em Bauru, no final da noite desta sexta-feira (2). Entendido como ato de dano e vandalismo, o cenário gerou indignação entre representantes do movimento negro e reacendeu o debate sobre intolerância religiosa e racismo, justamente no mês de janeiro, marcado pelo Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa, celebrado em 21 de janeiro, conforme a Lei 11.635/2007. O busto foi colocado no local em 2019 e, segundo a Secretaria Municipal de Cultura, é feito de pedra sabão.

O problema foi identificado pelo conselheiro da Comunidade Negra, Agnaldo Anastácio da Silva, o Lulinha, que passou de circular pela praça, localizada no cruzamento da avenida Nações Unidas com as ruas Saint Martin e Júlio Prestes, nas proximidades da linha férrea. Ele desembarcou por volta das 23h desta sexta (2) para checar a situação e registrou neste sábado (3) um boletim de ocorrência por dano.

Segundo Camila Fernandes, presidente do Conselho Municipal da Comunidade Negra, o monumento é um símbolo de grande relevância histórica, cultural e religiosa. “É um local sagrado para o movimento negro da cidade. É aqui que realizamos todos os anos, no dia 20 de novembro, a tradicional lavagem do busto de Zumbi dos Palmares. Isso não pode acontecer, é inadmissível”, afirmou.