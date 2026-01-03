O busto de Zumbi dos Palmares foi empurrado do pedestal e encontrado caído em meio à Praça África, em Bauru, no final da noite desta sexta-feira (2). Entendido como ato de dano e vandalismo, o cenário gerou indignação entre representantes do movimento negro e reacendeu o debate sobre intolerância religiosa e racismo, justamente no mês de janeiro, marcado pelo Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa, celebrado em 21 de janeiro, conforme a Lei 11.635/2007. O busto foi colocado no local em 2019 e, segundo a Secretaria Municipal de Cultura, é feito de pedra sabão.
O problema foi identificado pelo conselheiro da Comunidade Negra, Agnaldo Anastácio da Silva, o Lulinha, que passou de circular pela praça, localizada no cruzamento da avenida Nações Unidas com as ruas Saint Martin e Júlio Prestes, nas proximidades da linha férrea. Ele desembarcou por volta das 23h desta sexta (2) para checar a situação e registrou neste sábado (3) um boletim de ocorrência por dano.
Segundo Camila Fernandes, presidente do Conselho Municipal da Comunidade Negra, o monumento é um símbolo de grande relevância histórica, cultural e religiosa. “É um local sagrado para o movimento negro da cidade. É aqui que realizamos todos os anos, no dia 20 de novembro, a tradicional lavagem do busto de Zumbi dos Palmares. Isso não pode acontecer, é inadmissível”, afirmou.
De acordo com Camila, há indícios de que os responsáveis tentaram furtar a escultura, que é extremamente pesada e estava chumbada à base. “Certamente a pessoa pensou em levar o busto para outra destinação, talvez para venda, mas se deparou com o peso e acabou abandonando no local”, explicou.
Um boletim de ocorrência foi registrado e o Conselho busca imagens de câmeras de segurança nas proximidades para auxiliar na identificação dos envolvidos. Profissionais da prefeitura estiveram no local após mobilização do Conselho e, por medida de segurança, decidiu-se retirar temporariamente o busto, que será guardado até a próxima segunda-feira (5), quando passará por um novo reforço na fixação.
Camila também cobrou mais atenção do poder público. “A Praça África tem um significado enorme para a cidade e para o povo preto de Bauru, mas é um espaço escuro, com pouca iluminação e quase nenhum monitoramento. Pedimos mais fiscalização, iluminação adequada e cuidado com praças de grande valor simbólico como esta”, destacou.
Ela reforçou ainda que o episódio ocorre em um momento simbólico. “Estamos no mês de combate à intolerância religiosa e ao racismo religioso. Esse tipo de violência atinge não só um patrimônio público, mas toda uma história de resistência e luta”, concluiu.
O Conselho Municipal da Comunidade Negra informou que continuará mobilizado para acompanhar as investigações e cobrar medidas efetivas de proteção ao patrimônio e de enfrentamento à intolerância e ao racismo na cidade.