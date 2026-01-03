O ano é novo, mas o problema é velho: no segundo dia de 2026, a Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Núcleo de Ensino Renovado Lydia Alexandrina Nava Cury, localizada no Núcleo Residencial Presidente Geisel, em Bauru, foi novamente vítima de furto.

De acordo com o boletim de ocorrência (BO), a diretora da unidade relatou à polícia militar que a escola tem sido alvo de furtos frequentes. Segundo ela, nesta data, o vigia acionou a direção após perceber sinais de arrombamento na instituição. Ao chegar à escola, a diretora constatou que algumas portas estavam estouradas e, após uma vistoria inicial, foi verificado o furto de um televisor, de fios e cabos, de um botijão de gás e outros objetos menores.

A diretora também informou que a unidade escolar não possui câmeras de vigilância, o que dificulta a identificação dos autores.