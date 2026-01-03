O ano é novo, mas o problema é velho: no segundo dia de 2026, duas escolas municipais de ensino fundamental (Emef) foram alvo, novamente, de furto. Uma delas, a Maria Chaparro Costa, no Parque Santa Edwirges, enfrentou o mesmo problema em menos de dez dias, sendo o caso anterior registrado no dia 23 de dezembro.

Nesta sexta-feira (2), também foi reportado um caso no Núcleo de Ensino Renovado Lydia Alexandrina Nava Cury, localizada no Núcleo Residencial Presidente Geisel, onde ocorrências da mesma natureza também são frequentes.

Na última ocorrência envolvendo a Maria Chaparro Costa, criminosos estouraram a porta da cozinha e da despensa, quebrando o cadeado, para subtrair itens do local.

Já no Núcleo de Ensino Renovado Lydia Alexandrina Nava Cury, de acordo com o boletim de ocorrência (BO), a diretora da unidade relatou à polícia militar que a escola tem sido alvo de furtos constantes. Segundo ela, nesta sexta, o vigia acionou a direção após perceber sinais de arrombamento na instituição. Ao chegar à escola, a diretora constatou que algumas portas estavam estouradas e, após uma vistoria inicial, foi verificado o furto de um televisor, de fios e cabos, de um botijão de gás e outros objetos menores.