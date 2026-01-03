A distância entre São Paulo e Bauru nunca foi obstáculo para Augusto César Brasil Lopes, de 33 anos, torcedor do Noroeste, que acompanha o clube onde quer que jogue e traduz a sua paixão pelo time em uma coleção gigantesca que cresce a cada temporada. No Paulistão de 2026, esse amor pelo Alvirrubro, que não cabe em palavras, mas encontra abrigo nos tecidos, chegará à marca impressionante de 200 camisas. Atualmente, ele tem 198, e as duas próximas serão da temporada que está por vir, a partir de 11 de janeiro, quando a Locomotiva Vermelha estreia no estadual diante do Red Bull Bragantino, no Alfredão.
Guto Brasil começou a torcer pelo time em 2004 e iniciou a coleção, de fato, em 2018. E todas as peças que coleciona são especificamente do Noroeste. A primeira camisa foi da Série A2 do Paulista de 2005. "Acredito que a primeira camisa seja muito especial. A camisa usada pelo lateral-direito Zé Carlos, um dos dois jogadores do Norusca que disputaram Copa do Mundo (França, 1998). E a camisa de visitante da Copa Coca-Cola também é muito importante pela raridade. Ela é de 2021", comenta o torcedor noroestino, que não mede esforços para assistir aos jogos do time do coração. Afinal, a distância também pesa no bolso: são mais de 300 quilômetros.
O torcedor coleciona uma imensidão de estádios que já conheceu no Estado de São Paulo por meio dos jogos do Noroeste, mas a presença no Alfredão é muito frequente.
VOZ NOROESTINA
Guto Brasil também criou, com amigos, a página Voz Noroestina, no Instagram (10 mil seguidores) e Facebook, que somaram juntas 4,6 milhões de visualizações em 2025, de forma orgânica. "Achamos essa brecha na internet e resolvemos seguir com o projeto. O objetivo é continuar fazendo o que já vem sendo feito, porque falar do Norusca, para mim, já é um grande hobby", destaca.
OUTRAS AÇÕES PELO CLUBE
Poucos sabem, mas ele teve uma rápida passagem pelo marketing do clube. Antes, em 2020, durante a pandemia, ainda "só" como torcedor, lançou com um grupo de amigos feijoadas e quatro edições do ingresso solidário do Esporte Clube Noroeste, na retomada da Série A3 do Paulista, quando os estádios não podiam abrir os portões ao público. O dinheiro era destinado integralmente ao caixa do clube, para auxiliar no pagamento de três meses de salários dos trabalhadores de serviços gerais e manutenção.
Em 2021, quando trabalhou no marketing do Norusca, juntamente com o assessor de imprensa da época e com o apoio das torcidas organizadas Sangue Rubro e Falange Vermelha, o Alvirrubro realizou duas ações importantes, ainda durante a pandemia: a "Vakinha Reconstruindo o Norusca", que arrecadou R$ 10.009,00, e a 1.ª Pizzada do Norusca, que somou R$ 4.785,00. Ambas tiveram como finalidade destinar recursos para reformas do Estádio Alfredo de Castilho. A quantia total de R$ 14.794,00 foi direcionada à presidência da entidade, em razão dos estragos causados por uma tempestade na cobertura do Alfredão.
Atualmente, ele trabalha em uma agência de comunicação da Capital.
Sobre a formação do atual elenco que está sendo montado para o técnico Guilherme Alves, Guto disse que está gostando dos reforços e que o grupo demonstra ser muito melhor do que o que disputou o Paulistão 2025. "A primeira meta é a permanência na elite, e depois buscar a classificação ao mata-mata. No segundo semestre, o objetivo é um só: o acesso da Série D para a Série C do Campeonato Brasileiro", conclui.