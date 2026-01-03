A distância entre São Paulo e Bauru nunca foi obstáculo para Augusto César Brasil Lopes, de 33 anos, torcedor do Noroeste, que acompanha o clube onde quer que jogue e traduz a sua paixão pelo time em uma coleção gigantesca que cresce a cada temporada. No Paulistão de 2026, esse amor pelo Alvirrubro, que não cabe em palavras, mas encontra abrigo nos tecidos, chegará à marca impressionante de 200 camisas. Atualmente, ele tem 198, e as duas próximas serão da temporada que está por vir, a partir de 11 de janeiro, quando a Locomotiva Vermelha estreia no estadual diante do Red Bull Bragantino, no Alfredão.

Guto Brasil começou a torcer pelo time em 2004 e iniciou a coleção, de fato, em 2018. E todas as peças que coleciona são especificamente do Noroeste. A primeira camisa foi da Série A2 do Paulista de 2005. "Acredito que a primeira camisa seja muito especial. A camisa usada pelo lateral-direito Zé Carlos, um dos dois jogadores do Norusca que disputaram Copa do Mundo (França, 1998). E a camisa de visitante da Copa Coca-Cola também é muito importante pela raridade. Ela é de 2021", comenta o torcedor noroestino, que não mede esforços para assistir aos jogos do time do coração. Afinal, a distância também pesa no bolso: são mais de 300 quilômetros.

O torcedor coleciona uma imensidão de estádios que já conheceu no Estado de São Paulo por meio dos jogos do Noroeste, mas a presença no Alfredão é muito frequente.