Após três dias de buscas, nesta quinta-feira (1), o Corpo de Bombeiros de Botucatu encontrou o corpo de uma mulher de 53 anos que havia desaparecido na última segunda-feira (29), no rio Tietê, após queda de uma ponte localizada na altura do quilômetro 159 da rodovia Geraldo de Barros (SP-191), em Anhembi. O caso foi registrado como morte suspeita e será investigado pela Polícia Civil.

Segundo o registro policial, a mulher estava acompanhada de uma amiga, parou o carro nas proximidades de uma vila de pescadores e disse que iria até o rio para fazer uma oferenda religiosa. Por razões a serem esclarecidas, ela sofreu uma queda e desapareceu no Tietê.

Desde segunda-feira, o Corpo de Bombeiros fazia buscas por ela. Nesta quinta, o corpo foi avistado por um pescador boiando, em meio a aguapés. A Polícia Científica foi acionada para realizar perícia e o corpo seguiu para o Instituto Médico Legal (IML) para exame necroscópico.