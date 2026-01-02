02 de janeiro de 2026
JCNET - Sampi Bauru

JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
REGIÃO DE BOTUCATU

Após 3 dias de buscas, corpo de mulher é encontrado no rio Tietê

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Google/Reprodução
Ponte fica no quilômetro 159 da rodovia Geraldo de Barros (SP-191), em Anhembi; caso foi registrado como morte suspeita e será investigado pela Polícia Civil
Ponte fica no quilômetro 159 da rodovia Geraldo de Barros (SP-191), em Anhembi; caso foi registrado como morte suspeita e será investigado pela Polícia Civil

Após três dias de buscas, nesta quinta-feira (1), o Corpo de Bombeiros de Botucatu encontrou o corpo de uma mulher de 53 anos que havia desaparecido na última segunda-feira (29), no rio Tietê, após queda de uma ponte localizada na altura do quilômetro 159 da rodovia Geraldo de Barros (SP-191), em Anhembi. O caso foi registrado como morte suspeita e será investigado pela Polícia Civil.

Segundo o registro policial, a mulher estava acompanhada de uma amiga, parou o carro nas proximidades de uma vila de pescadores e disse que iria até o rio para fazer uma oferenda religiosa. Por razões a serem esclarecidas, ela sofreu uma queda e desapareceu no Tietê.

Desde segunda-feira, o Corpo de Bombeiros fazia buscas por ela. Nesta quinta, o corpo foi avistado por um pescador boiando, em meio a aguapés. A Polícia Científica foi acionada para realizar perícia e o corpo seguiu para o Instituto Médico Legal (IML) para exame necroscópico.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários