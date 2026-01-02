02 de janeiro de 2026
CASO É INVESTIGADO

Jovem dá entrada em UPA após ser baleado na cabeça em Bauru

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Tisa Moraes/JC Imagens
Um boletim de ocorrência (BO) foi registrado e a Polícia Civil dará início às investigações visando à identificação do autor
Um jovem de 18 anos deu entrada na Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) do Mary Dota, na madrugada desta quinta-feira (1), após ser baleado na cabeça. O estado de saúde dele é grave e a ocorrência, que foi registrado como tentativa de homicídio, é investigada pela 3.ª Delegacia de Homicídios (3.ª DH) da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Bauru.

De acordo com informações do boletim de ocorrência (BO), equipe da Polícia Militar (PM) em patrulhamento foi acionada pela unidade de saúde após a vítima dar entrada no local com ferimentos causados por disparo de arma de fogo na região da cabeça, em estado grave.

Não foi possível colher informações sobre as circunstâncias e o local exato do crime, que teria ocorrido na região do bairro Pousada da Esperança. Um boletim de ocorrência (BO) foi registrado e a Polícia Civil dará início às investigações visando à identificação do autor.

