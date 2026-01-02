Dois detentos ficaram feridos nesta quinta-feira (1), após uma briga registrada durante o banho de sol em um pavilhão do Centro de Detenção Provisória de Bauru (CDP), no Distrito Industrial 3. A confusão ocorreu por volta das 13h e foi percebida após outros presos começaram a gritar e chamar agentes, informando que havia tumulto no pátio.

De acordo com o registro policial, um preso de 19 anos e outro de 22 anos foram retirados do pavilhão e encaminhados ao setor de saúde, onde foram constatadas escoriações nos rostos. Ambos relataram que teriam sido agredidos por um detento de 26 anos, mas afirmaram não conseguir identificar outros possíveis envolvidos devido à confusão.

O caso foi comunicado à direção do Centro de Segurança e Disciplina para conhecimento e providências. Não houve apresentação de investigado em razão da inexistência de flagrante e das medidas de segurança da unidade prisional.