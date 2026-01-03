Quando se tira uma discreta lasquinha do esmalte, que muitas vezes nem o portador percebe, a tendência é do profissional e paciente não valorizarem muito, pois logo se uniformiza com desgastes e ou estratégicas reconstruções.

Nem se imagina o trabalho que dá para fazer uma lasca de esmalte experimental. É muito difícil a padronização da força necessária para que ela aconteça, pois não é uma simples pancadinha que vai lascar o esmalte.

As trincas de esmalte podem ou não incomodar o paciente, mas nos cabe falar sobre elas com o portador e deixá-lo consciente das causas e consequências, como a infiltração de pigmentos e outras substâncias ao longo do tempo. A boca talvez seja a parte mais instagramável de um corpo e as imagens aumentadas dos sorrisos não perdoam o menor sinal.